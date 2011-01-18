نادر دست نشان سرمربی صنعت ساری شد

رضا رضایی، سرپرست تیم دسته اولی فوتبال طبرستان صنعت ساری با تایید این خبر به مهر گفت: نادر دست نشان که از مربیان باسابقه کشور و اهل خطه مازندران است پذیرفته که هدایت تیم صنعت ساری را عهده دار شود.
وی خاطر نشان کرد: مراسم معارفه نادر دست نشان ساعت 14 امروز سه شنبه در زمین تمرین تیم صنعت ساری واقع در تیرکلای ساری برگزار می شود.
رضایی از اصحاب رسانه استان به جهت پوشش مناسب اخبار تیم صنعت ساری تقدیر کرد و گفت: امیدواریم این تعامل در دوران سرمربیگری دست نشان با رسانه ها توامان باشد.
دست نشان پیشتر سرمربی تیم نساجی مازندران نیز بوده است.
مازندران دارای دو تیم صنعت ساری و نساجی مازندران در لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور است.
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