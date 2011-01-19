پرداخت تسهیلات به انبوه سازانی که از مصالح نوین استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده صبح چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی تشکیل شد طی سخنانی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی سنتی، از تکلیف دستگاه‌های دولتی به اجرای پروژه‌های جدید با مصالح ساختمانی نوین و استاندارد خبر داد و گفت: دستگاه‌های دولتی مکلف هستند پروژه‌های جدید خود را با استفاده از مصالح ساختمانی نوین و صنعتی استاندارد اجرا نمایند.



وی افزود: در این راستا برای ساخت کلیه واحدهای مسکن مهر که به انبوه سازان واگذار می‌شود از مصالح نوین استفاده می‌گردد و بدین منظور تسهیلاتی به انبوه سازان واحدهایی که به شیوه صنعتی ساخته می‌شود اعطاء خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار لازمه اجرایی شدن این امر در واحدهای بخش خصوصی را فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از فواید و مقرون به صرفه بودن مصالح جدید به مردم توسط صدا و سیما و رسانه‌های گروهی اعلام کرد و اظهار داشت: این مصالح که با استفاده از تکنولوژی و پیشرفتهای علمی تهیه می‌شود هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و هم از لحاظ فنی در برابر حوادث و بلایای طبیعی مقاوم و مستحکم می‌باشد.



وی ضمن توصیه مردم به استفاده از مصالح ساختمانی نوین افزود: استفاده از این مصالح باید در طراحی ساختمان‌ها لحاظ شود و لازم است سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشد.



مهندس غلامزاده در پایان سخنان خود با ابراز نگرانی از ایجاد پیچ و خم‌های اداری در دستگاه‌ها برای مردم گفت: مسئولین محترم ادارات برای سهولت کار مردم تلاش کنند و از ایجاد پیچ و خم‌های اداری برای مردم جلوگیری نمایند.



در این جلسه داشتن کارت مهارت فنی برای کلیه کارگران ساختمانی شاغل در بخش سازه‌ای واحدهای مسکن مهر به تصویب رسید.

