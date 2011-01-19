پایگاه های جمعیت هلال احمر اردبیل تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فخرالدین زاهد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه استان اظهار داشـت: با این اعتبار هم اکنون پنج دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی وانت دوکابین، چهار دستگاه موتور سیکلت امدادی و... به پایگاه های بین شهری واگذار شده است.

وی با اشاره به خرید چندین دستگاه ارتباطات مخابراتی (بی سیم) پیشرفته برای پایگاه های فعال استان، افزایش ناوگان موتوری جمعیت هلال احمر را عاملی برای تقویت امدادی این جمعیت عنوان کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به رشد صعودی ناوگان امدادی این جمعیت طی سالهای اخیر افزود: اختصاص این میزان اعتبارات ضمن توسعه و تجهیز ناوگان ترابری، موجب افزایش آمادگی امدادگران و رشد آموزشهای انسانی در این استان شده است.

وی افزایش ناوگان ترابری، تجهیز پایگاه های امداد و نجات، خرید اقلام ارتباطی و موتورسیکلتهای امدادی را در بهبود و ایمن سازی جاده ها و ارتقا توان عملیاتی امدادگران استان اردبیل موثر ارزیابی کرد.

زاهد خاطر نشان کرد: بی شک با روند فعلی و حفظ آمادگی و همت تلاشگران حوزه امداد، همچون گذشته اهداف عالیه جمعیت در استان پیگیری و در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم تلاش خواهد شد.

وی همچنین خدمات چشمگیر جمعیت هلال احمر استان را در حوادث و سوانح یاد آور شد و اضافه کرد: رسالت اصلی هلال احمر حفظ آمادگی است و نیروهای امدادی باید در همه حال آمادگی لازم برای مقابله با هر گونه حوادث را داشته باشند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در پایان فعالیت در جمعیت هلال احمر را با هدف نوع دوستی و زمینه ساز ارائه خدمات به شهروندان عنوان کرد و ابراز داشت: فعالیت در این مجموعه با هیچ معیار مادی قابل قیاس نیست.