یزد به قطب نساجی کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهدی غضنفری در حاشیه سفر خود به همراه کابینه دولت به استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یزد همچنین در زمینه تولید کاشی و سرامیک از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است و در این زمینه نیز می ‌تواند به یک قطب در کشور تبدیل شود چنانکه هم‌ اکنون نیز حدود نیمی از تولیدات کاشی و سرامیک کشور در یزد تولید می‌شود.

وی یادآور شد: کاشی و سرامیک نقش بسیار موثری در توسعه صادرات غیرنفتی دارند و لازم است استان یزد از این ظرفیت بهره ‌های کافی را ببرد.

غصنفری همچنین با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تجارت به ویژه در بخش گمرک بیان داشت: زمان ترخیص کالا در استان یزد بسیار طولانی است و لازم است برای تسهیل تجارت و کاهش این زمان رایزنی ها و هماهنگی هایی با دستگاههای مرتبط در مرکز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ترخیص کالاها از گمرک استان یزد شش ماه زمان می‌ برد، بیان داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا با انجام هماهنگی ‌های لازم، این شش ماه به شش روز، شش ساعت و حتی کمتر از این زمان کاهش یابد.

وی تاکید کرد: از آنجا که یزد از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است، به دنبال تسهیل تجارت در این استان هستیم تا سرمایه در استان به گردش درآید و سرمایه ‌داران با رغبت بیشتری در بحث توسعه صادرات سرمایه‌ گذاری کنند.