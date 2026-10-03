به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی دو پروژه آموزشی در شهرستان کنگان، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تجلیل از تلاش‌های این نیرو در حفظ نظم و امنیت اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی از اولویت‌های مهم استان بوشهر است.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان بوشهر افزود: استان بوشهر با تلاش‌های صورت‌گرفته در نهضت مدرسه‌سازی کشور، جایگاه ممتازی دارد و امروز نیز در چهار شهرستان جنوبی استان، طرح‌های متعدد آموزشی به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: بازنگری نقشه جامع شهر کنگان با توجه به رشد جمعیت این شهرستان در سال‌های اخیر و پیش‌بینی افزایش جمعیت در ۱۰ سال آینده، ضرورت توسعه زیرساخت‌های مختلف از جمله فضاهای آموزشی را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های جدید آموزشی در کنگان در راستای ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و رفع دغدغه‌های مردم این شهرستان انجام می‌شود.

زارع تصریح کرد: با اجرای این دو پروژه و دیگر پروژه‌های آموزشی در دست اجرا، سرانه آموزشی شهرستان کنگان از ۷.۵ مترمربع عبور خواهد کرد و امیدواریم به هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، یعنی ۸.۳ مترمربع فضای آموزشی برای هر دانش‌آموز، نزدیک شویم.