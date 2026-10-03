در پیام قدردانی استاندار البرز از حماسه ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان البرز» آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع عظیم و باشکوه ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان البرز»، صحنه‌ای ماندگار از وحدت، همدلی، بصیرت و وفاداری مردم شریف و غیرتمند استان البرز به ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های والای این سرزمین بود.

این حضور گسترده و پرشور، بار دیگر نشان داد که البرز، این خطه سرافراز که به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، «ایران کوچک» نام گرفته است، امروز نیز می‌تواند در بزنگاه‌های مهم، تصویری تمام‌نما از وحدت و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارد؛ چرا که در این استان، مردمانی از اقوام، فرهنگ‌ها و خاستگاه‌های گوناگون ایران عزیز، زیر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی، یک دل و یک صدا گرد هم آمده‌اند.

اینجانب بر خود فرض می‌دانم از آحاد مردم شریف، مؤمن، نجیب و انقلابی استان البرز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ائمه جمعه و جماعات، علما و روحانیون، نخبگان، معتمدان، بزرگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی، جوانان و نوجوانان و تمامی اقشار و گروه‌های مردمی که با حضور خود بر عظمت این اجتماع افزودند، صمیمانه قدردانی و تشکر کنم.

همچنین از نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستان‌ها، مسئولان و مدیران ارشد استان، فرمانداران، مدیران کل استانداری و دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها، کارکنان دولت و همه مدیران و مجموعه‌هایی که در کنار مردم برای برگزاری شایسته این رویداد تلاش کردند، صمیمانه تقدیر می‌کنم.

قدردانی ویژه خود را از فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، امدادی و خدماتی و تمامی نیروهای جان‌برکفی که برای تأمین امنیت، نظم، آرامش و برگزاری باشکوه این اجتماع تلاش کردند، ابراز می‌دارم.

از همه برگزارکنندگان، دست‌اندرکاران، گروه‌های جهادی، هیأت‌ها، تشکل‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی، موکب‌ها و مجموعه‌هایی که از نخستین مراحل برنامه‌ریزی تا اجرای این اجتماع بزرگ پای کار بودند نیز صمیمانه سپاسگزارم.

در این میان، اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، فعالان فضای مجازی و تمامی رسانه‌های استان نیز با روایتگری مسئولانه و انعکاس گسترده این حضور تاریخی، نقش مهمی در انتقال پیام این اجتماع به افکار عمومی ایفا کردند که از تلاش‌های ارزشمند آنان نیز قدردانی می‌کنم.

آنچه در «جان‌فدایان البرز» به نمایش درآمد، تنها یک اجتماع بزرگ نبود؛ بلکه جلوه‌ای روشن از وفاق ملی و همدلی ایرانیانی بود که با وجود تفاوت در خاستگاه‌ها و سلیقه‌ها، بر سر ایران، امنیت، عزت، استقلال و آینده این سرزمین اشتراک نظر و وحدت دارند.

این حماسه نشان داد که سرمایه اصلی ایران اسلامی، مردم آن هستند؛ مردمی که در روزهای دشوار، در کنار یکدیگر می‌ایستند و با حفظ وحدت و انسجام، اجازه نمی‌دهند اختلاف سلیقه‌ها به گسست اجتماعی تبدیل شود.

امروز البرز به پشتوانه چنین مردم بزرگی، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند نمادی از همبستگی ملی، وحدت اقوام و وفاق اجتماعی باشد و این مسیر را با قوت ادامه دهد.

اطمینان دارم راه عزت، انسجام و سربلندی ایران اسلامی، تحت زعامت و هدایت حکیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تکیه بر سرمایه عظیم مردم، وحدت ملی و وفاق عمومی ادامه خواهد یافت و ملت ایران، یکپارچه و استوار، برای ساختن ایرانی آباد، مقتدر و سربلند گام برخواهد داشت.

بار دیگر از حضور باشکوه و مسئولانه یکایک مردم شریف البرز و تمامی عزیزانی که در خلق این حماسه بزرگ نقش داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران ملت بزرگ ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.