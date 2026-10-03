به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور عزیزی با اشاره به عملیاتی شدن مرحله آزمایشی سامانه فروش انشعاب برق در محل تقاضا گفت: این سامانه با هدف کوتاه کردن فرایند ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های متقاضیان و افزایش رضایتمندی مشترکان طراحی شده است.

وی افزود: فروش انشعاب برق در محل تقاضا یکی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق شیراز در مسیر هوشمندسازی خدمات است و تلاش شده بخش قابل توجهی از مراحل ثبت درخواست تا فروش انشعاب، بدون مراجعات مکرر و رفت‌وآمدهای غیرضروری انجام شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه کاهش زمان ارائه خدمات از اهداف اصلی این طرح است، گفت: یکی از نتایج مورد انتظار سامانه، کوتاه شدن فاصله زمانی بین ثبت درخواست متقاضی و دریافت انشعاب برق است.

عزیزی ادامه داد: در صورت نبود محدودیت‌های فنی و قانونی، می‌توان امیدوار بود کل فرایند از ثبت درخواست تا نصب کنتور حداکثر در ۲ روز انجام شود.

وی کاهش هزینه‌های متقاضیان، حذف رفت‌وآمدهای غیرضروری، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و حذف فرایندهای زائد را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد و افزود: کاهش زمان انتظار، علاوه بر افزایش رضایتمندی مشترکان، بهره‌وری فرایندهای خدمات مشترکین را نیز افزایش می‌دهد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز یکی دیگر از آثار اجرای این طرح را کمک به ارتقای سلامت اداری دانست و گفت: هرچه فرایندهای ارائه خدمت شفاف‌تر، مکانیزه‌تر و قابل رهگیری‌تر شوند، زمینه کاهش خطا، جلوگیری از مراجعات غیرضروری و ارتقای سلامت اداری نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به الزامات فنی اجرای سامانه بیان کرد: فروش انشعاب برق در محل تقاضا به زیرساخت‌های ارتباطی امن، پایدار و مطمئن نیاز دارد که این زیرساخت‌ها در شرکت توزیع نیروی برق شیراز فراهم شده و امکان اجرای آزمایشی و عملیاتی شدن سامانه را ایجاد کرده است.

عزیزی تأکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمند یکی از مسیرهای مهم برای پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مردم است و شرکت توزیع نیروی برق شیراز تلاش می‌کند با استفاده از فناوری‌های نوین، فرایندهای خدمت‌رسانی را ساده‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر کند.

وی در پایان گفت: موفقیت مرحله آزمایشی سامانه فروش انشعاب برق در محل تقاضا می‌تواند زمینه توسعه این خدمت و کاهش زمان و هزینه دریافت انشعاب برای متقاضیان را فراهم کند.