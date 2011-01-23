به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده اثر برپا خواهد شد جمعی از منتقدان ادبی درباره این مجموعه داستان و خصوصیات سبک نوشتاری نویسنده آن سخن خواهند گفت.

"پنت هاوس" اولین مجموعه داستان قدرتی است که از سوی انتشارات افراز در سال 89 چاپ شده است. وی با دستمایه قرار دادن مضامین اجتماعی و معطوف کردن نگاه به قشرهای عمدتا سنتی و مسائل و مشکلات آنان از جمله زنان، داستانهای خود را خلق کرده است.

اغلب داستانهای این مجموعه پیشتر در مجلات ادبی به چاپ رسیده و در جشنواره‌هایی چون جایزه ادبی ایران، اصفهان و جشنواره‌های استانی، در میان برگزیدگان بوده‌اند.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست نقد و بررسی کتاب "پنت هاوس" می‌توانند ساعت 17:30 به دفتر انتشارات افراز به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، بن‌بست افشار، پلاک 1، واحد 5 مراجعه کنند.

