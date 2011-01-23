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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

پیشنهادی برای درس شکوه همسرداری ارائه نشده است / باید مجوز بگیرند

پیشنهادی برای درس شکوه همسرداری ارائه نشده است / باید مجوز بگیرند

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه ارائه هر واحد درسی در هر واحد آموزش عالی باید با مصوبه شورای گسترش باشد، گفت: تا کنون درس شکوه همسرداری در این شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه درس شکوه همسرداری در دانشگاهها که چندی پیش مطرح شده بود، افزود: اگر چنین برنامه ای برای تدریس در دانشگاهها در نظر گرفته شود باید در ابتدا در شورای عالی برنامه ریزی درسی مطرح و به تصویب برسد و پس از آن برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارائه شود.

وی اظهار داشت: تا کنون هیچ پیشنهادی برای درس شکوه همسرداری به شورای گسترش ارائه نشده است.
 
مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی تأکید کرد: هر درسی که بخواهد به عنوان دروس دانشگاهی در هر واحد آموزش عالی تدریس شود باید مصوبه شورای گسترش آموزش عالی را داشته باشد.
 
وی افزود: این شورا تاکنون مصوبه ای را برای درس شکوه همسرداری تصویب نکرده است.
 
به گزارش مهر، زهره لاجوردی- مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده چندی پیش از ارائه درس روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری به جای درس تنظیم خانواده در دانشگاهها خبر داده بود.
 
وی گفته بود: وجود برخی نقایص در سرفصل‌های درس تنظیم خانواده عامل جایگزینی آن با کتاب شکوه همسرداری است.
کد مطلب 1238126

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