پیشنهادی برای درس شکوه همسرداری ارائه نشده است / باید مجوز بگیرند

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه درس شکوه همسرداری در دانشگاهها که چندی پیش مطرح شده بود، افزود: اگر چنین برنامه ای برای تدریس در دانشگاهها در نظر گرفته شود باید در ابتدا در شورای عالی برنامه ریزی درسی مطرح و به تصویب برسد و پس از آن برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارائه شود.

وی اظهار داشت: تا کنون هیچ پیشنهادی برای درس شکوه همسرداری به شورای گسترش ارائه نشده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی تأکید کرد: هر درسی که بخواهد به عنوان دروس دانشگاهی در هر واحد آموزش عالی تدریس شود باید مصوبه شورای گسترش آموزش عالی را داشته باشد.

وی افزود: این شورا تاکنون مصوبه ای را برای درس شکوه همسرداری تصویب نکرده است.

به گزارش مهر، زهره لاجوردی- مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده چندی پیش از ارائه درس روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری به جای درس تنظیم خانواده در دانشگاهها خبر داده بود.

وی گفته بود: وجود برخی نقایص در سرفصل‌های درس تنظیم خانواده عامل جایگزینی آن با کتاب شکوه همسرداری است.