انباشت مشکلات مالی و مطالبات هنرمندان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم آرا صبح امروز چهارشنبه در دیدار هنرمندان لرستان با استاندار لرستان، ضمن آسیبشناسی وضعیت موجود، بر ضرورت گذار از رویکردهای «ویترینی» به سمت «حمایتهای زیربنایی و مالی» تأکید کرد.
وی بیان کرد: تکیه بر عبارات تشویقی بدون حمایت اقتصادی، راهگشای مشکلات معیشتی هنرمندان نخواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، فرهنگ و هنر را از ارکان اصلی توسعه پایدار و هویت یک جامعه دانست و با اشاره به اینکه هنر برای شکوفایی مستلزم جذب اعتماد و سرمایهگذاری است، تصریح کرد: حوزههای مختلف از جمله موسیقی، تئاتر، شعر، قرآن، فیلم و عکس، نیازمند حمایتهای مالی و اعتباری متناسب با جایگاه خود هستند.
محتشم در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای جدی هنرمندان اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم که هنرمند نیز بخشی از بدنه جامعه است؛ او خانواده و فرزند دارد و هزینههای زندگیاش همانند سایر شهروندان واقعی و ملموس است.
وی با ابراز نگرانی از انباشت مشکلات مالی و مطالبات هنرمندان، تصریح کرد: این وضعیت ناگوار باعث شده است تا بسیاری از هنرمندان عزیز تمایلی به همکاری با مجموعههای فرهنگی استان نداشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه بهنقد گرایش بیش از حد به برگزاری برنامههای «پر زرقوبرق و ویترینی» در سالهای اخیر پرداخت و افزود: این رویکرد اگرچه در نگاه اول جذاب است، اما باعث فراموشی امر بنیادین یعنی "آموزش" شده و پیکره هنر استان را آسیبزده است.
محتشم آرا با اشاره به اینکه در مقطع کنونی بسیاری از برنامههای فرهنگی در سطح کشور با محدودیت مواجه هستند، از اقدامات موفق اخیر استان لرستان خبر داد.
وی همچنین از تلاشهای صورتگرفته در زمینه ثبت دره ۶۳ هزارساله خرمآباد و برنامهریزی برای برگزاری جشنواره تجسمی در پارک کیو خبر داد و گفت: با حمایتهای استاندار، اقدامات فرهنگی بزرگی صورتگرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، از برنامههای آتی استان از جمله برگزاری نمایشگاه ملی کتاب، میزبانی از جشنواره ملی رضوی در مهرماه و برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند سخن گفت.
محتشم آرا، تأکید کرد: با تمرکز بر فعالیتهای انجمنها و مشارکت مستقیم هنرمندان، در حال حرکت از کف هرم به سمت ساختارهای زیربنایی هستند تا تصمیمات دقیقتر و کارآمدتری برای استان اتخاذ شود.
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