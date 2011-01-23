به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، سید علی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: ساخت راه روستایی و عشایری دشت پلنگ، دو سالن ورزشی، پنج طرح هادی روستایی، هفت طرح عمران شهری، هفت طرح برق رسانی، راه اندازی دو کارخانه تولیدی در ناحیه صنعتی عربی از مهمترین این طرح هاست .

وی همچنین از آغاز اجرای دو طرح عمرانی همزمان با این دهه خبر داد و گفت: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال آن به نسل جوان و نوجوان است .

فرماندار دشتی به اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم در اجرای این قانون موجب شد دشمنان در رسیدن به اهدافشان ناکام مانند .