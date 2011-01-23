به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فروزان صالحی، دیابت را یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی جهان دانست که تغذیه صحیح بهترین راه پیشگیری از این بیماری محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 250 میلیون نفر در جهان با دیابت زندگی می کنند و بیماریهای قلبی و عروقی، بیماری کلیه، عارضه چشمی، آسیب دیدگی اعصاب، عفونتهای مکرر، کاهش وزن از عوارض دیابت است.

صالحی افزود: افراد برای پیشگیری از ابتلا به دیابت باید از اضافه وزن و چاقی پیشگیری کنند و به طور منظم و روزانه فعالیت ورزشی داشته باشند همچنین باید مصرف مواد قندی و چربیها را کاهش دهند.

به گفته وی، افراد مبتلا به دیابت، با داشتن یک تغذیه صحیح، آموزش در زمینه بیماری خود، کنترل روزانه، فعالیت جسمانی و مصرف منظم داروها می توانند زندگی سالم و با نشاطی داشته باشند.

صالحی ادامه داد: افراد دیابتی نیازهای تغذیه ای خاص خود را دارند و لازم است به کمک پزشک و مشاور تغذیه، برنامه غذایی خود را تنظیم کنند.

کارشناس اداره بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: دیابتی ها باید دو اصل تعادل و تنوع در تغذیه روزانه را رعایت کنند. یعنی در برنامه غذایی خود از تمام گروههای غذایی و به صورت متنوع استفاده کنند همچنین استفاده از راهنمای غذایی دیابتی ها به آنها کمک می کند تا این دو اصل به خوبی رعایت شود.