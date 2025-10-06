به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که در سطح جهان، تخمین زده می‌شود که ۴۴ درصد از افراد ۱۵ سال به بالا که به دیابت مبتلا هستند، از ابتلای خود به این بیماری تهدیدکننده زندگی بی‌اطلاع هستند.

«لورین استافورد»، محقق ارشد در دانشگاه واشنگتن، در یک بیانیه خبری گفت: «تا سال ۲۰۵۰، ۱.۳ میلیارد نفر با دیابت زندگی خواهند کرد و اگر تقریباً نیمی از آنها از بیماری جدی و بالقوه کشنده خود بی‌اطلاع باشند، این بیماری می‌تواند به راحتی به یک اپیدمی خاموش تبدیل شود.»

مهم‌تر از آن، محققان دریافتند که کمتر از نیمی از افرادی که می‌دانند دیابتی هستند، سطح قند خون خود را تحت کنترل دارند.

نتایج نشان داد که حدود ۹۱ درصد از افراد مبتلا به دیابت، نوعی دارو مصرف می‌کنند، اما تنها ۴۲ درصد از آنها قند خون خود را به درستی مدیریت می‌کنند.

به طور کلی، محققان می‌گویند که این بدان معناست که تنها ۲۱ درصد از کل افراد مبتلا به دیابت، قند خون خود را تحت کنترل دارند و مشکلات بالقوه سلامتی خود را به حداقل می‌رسانند.

محققان نوشتند: «دیابت یک تهدید فزاینده برای سلامت جمعیت است که نیاز به تشخیص به موقع، درمان و مدیریت کافی غلظت گلیسمی دارد تا خطر عوارض و مرگ زودرس کاهش یابد.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های مطالعه بار جهانی بیماری‌ها، آسیب‌ها و عوامل خطر ۲۰۲۳ را تجزیه و تحلیل کردند که تخمین زده بود ۵۶۱ میلیون نفر در سراسر جهان با دیابت زندگی می‌کنند.

آنها این داده‌ها را با سایر مطالعاتی که مراقبت از دیابت را در سراسر جهان ارزیابی می‌کردند، ترکیب کردند تا تخمین‌هایی از میزان تشخیص و درمان این بیماری ارائه دهند.

محققان نوشتند: «تخمین‌های ما تمام مناطق جهان، از جمله ۲۰۴ کشور و منطقه را در بر می‌گیرد.»

نتایج نشان داد که این تیم تفاوت‌های قابل توجهی در تشخیص و درمان بین ملت‌ها یافته است، و نابرابری‌های عمده‌ای در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط وجود دارد.

بالاترین میزان تشخیص در آمریکای شمالی بوده است، جایی که حدود ۸۳٪ از افراد مبتلا به این بیماری به طور مناسب شناسایی شده‌اند. در این مقاله آمده است که جنوب آمریکای لاتین (۸۰٪) و غرب اروپا (۷۸٪) نیز میزان بالایی از تشخیص را داشته‌اند.

در مقایسه، تنها ۱۶٪ از افراد مبتلا به دیابت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تشخیص داده شده‌اند.

محققان خاطرنشان کردند که در سال ۲۰۲۲، سازمان جهانی بهداشت هدفی را برای تشخیص بالینی ۸۰٪ از کل افراد مبتلا به دیابت تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرد.

محققان گفتند که این نتایج بر نیاز فوری به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های غربالگری دیابت و همچنین دسترسی به داروهای دیابت و دستگاه‌های اندازه‌گیری قند خون تأکید می‌کند.