آمادگی مراکز تربیت معلم برای پذیرش دانشجو در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی روز دوشنبه در حاشیه نشست مشترک با رئیس مجلس مالزی در وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه چرا به رغم اینکه مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) بیش از چهار سال است که از شورای عالی گسترش وزارت علوم مجوز دریافت کرده و حتی مجوز برگزاری دوره کارشناسی هم گرفته، هنوز راه اندازی نشده است، گفت: اعتقادم بر این بوده که مراکز تربیت معلم را باید احیا کنیم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که سیاستهای کلی را تدوین می کنند، بر آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: جلسات فراوانی درباره احیای این مراکز داشته ایم و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که دانشگاهی را تحت عنوان دانشگاه جامع فرهنگیان راه اندازی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه احیای مراکز تربیت معلم تحت عنوان دانشگاه جامع فرهنگیان دچار برخی از نواقص قانونی است، گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد و افرادی که در این مراکز بکار گرفته می شوند بورسیه شوند.

حاجی بابایی ادامه داد: از طرفی بحث سربازی دانشجویان مطرح است که باید این مشکل نیز حل شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 70 مرکز تربیت معلم در کشور وجود دارد، ادامه داد: به محض اینکه به ما ابلاغ کنند آمادگی داریم که برای اول مهر ماه دانشجو بگیریم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون 10 هزار دانشجو در مراکز تربیت معلم تحصیل می کنند، گفت: پیگیر آن هستیم تا این افراد در آموزش و پرورش استخدام شوند.

حاجی بابایی با اشاره به مشکلات استخدامی دانشجویان کنونی مراکز تربیت معلم افزود: باید برای به کارگیری این دانشجویان که به شکل آزاد جذب شده اند مجوز استخدام صادر شود.

وی ادامه داد: این دانشجویان در ر رشته های گوناگون استثنایی، پرورشی، تربیت بدنی و... فارغ التحصیل شده اند که همگی مورد نیاز آموزش و پرورش هستند.