  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

حاجی بابایی در پاسخ به مهر:

آمادگی مراکز تربیت معلم برای پذیرش دانشجو در سال آینده

آمادگی مراکز تربیت معلم برای پذیرش دانشجو در سال آینده

وزیر آموزش و پرورش از آمادگی مراکز تربیت معلم برای پذیرش دانشجو در سال آینده خبر داد و گفت: هر زمان که شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه فعالیت این مراکز را به ما ابلاغ کند نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی روز دوشنبه در حاشیه نشست مشترک با رئیس مجلس مالزی در وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه چرا به رغم اینکه مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) بیش از چهار سال است که از شورای عالی گسترش وزارت علوم مجوز دریافت کرده و حتی مجوز برگزاری دوره کارشناسی هم گرفته، هنوز راه اندازی نشده است، گفت: اعتقادم بر این بوده که مراکز تربیت معلم را باید احیا کنیم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که سیاستهای کلی را تدوین می کنند، بر آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: جلسات فراوانی درباره احیای این مراکز داشته ایم و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که دانشگاهی را تحت عنوان دانشگاه جامع فرهنگیان راه اندازی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه احیای مراکز تربیت معلم تحت عنوان دانشگاه جامع فرهنگیان دچار برخی از نواقص قانونی است، گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد و افرادی که در این مراکز بکار گرفته می شوند بورسیه شوند.

حاجی بابایی ادامه داد: از طرفی بحث سربازی دانشجویان مطرح است که باید این مشکل نیز حل شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 70 مرکز تربیت معلم در کشور وجود دارد، ادامه داد: به محض اینکه به ما ابلاغ کنند آمادگی داریم که برای اول مهر ماه دانشجو بگیریم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون 10 هزار دانشجو در مراکز تربیت معلم تحصیل می کنند، گفت: پیگیر آن هستیم تا این افراد در آموزش و پرورش استخدام شوند.

حاجی بابایی با اشاره به مشکلات استخدامی دانشجویان کنونی مراکز تربیت معلم افزود: باید برای به کارگیری این دانشجویان که به شکل آزاد جذب شده اند مجوز استخدام صادر شود.

وی ادامه داد: این دانشجویان در ر رشته های گوناگون استثنایی، پرورشی، تربیت بدنی و... فارغ التحصیل شده اند که همگی مورد نیاز آموزش و پرورش هستند.

کد مطلب 1238820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها