رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گستردگی شبکه روشنایی معابر در نقاط مختلف استان، رسیدگی مستمر به وضعیت تجهیزات و رفع بهموقع اشکالات را به یکی از بخشهای جاری فعالیت گروههای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبدیل کرده است.
وی افزود: چراغهای روشنایی معابر از طریق تجهیزاتی موسوم به «ساعت نجومی» کنترل میشوند که زمان روشن و خاموش شدن چراغها را متناسب با طلوع و غروب خورشید تنظیم میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با این حال، عوامل فنی، حوادث شبکه و شرایط جوی از جمله وزش باد، طوفان و نفوذ گرد و خاک میتواند عملکرد این تجهیزات را تحت تأثیر قرار داده و موجب روشن ماندن چراغها در طول روز یا روشن نشدن آنها در ساعات شب شود.
روستایی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد درخواست در حوزه روشنایی معابر از طریق سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق استان ثبت و بررسی شده که با اعزام گروههای عملیاتی، مشکلات گزارششده مورد رسیدگی و رفع قرار گرفته است.
نوسازی بیش از ۸ هزار چراغ در دو سال
وی از نوسازی بخشی از تجهیزات روشنایی معابر استان خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۸ هزار دستگاه چراغ روشنایی کممصرف با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال نصب و جایگزین چراغهای موجود شده است.
روستایی ادامه داد: این طرح با هدف ارتقای کیفیت روشنایی معابر، افزایش بهرهوری تجهیزات و کاهش مصرف انرژی اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: نوسازی کامل شبکه روشنایی معابر استان نیز در چارچوب برنامههای ارتقای بهرهوری شبکه برق کشور در دست اقدام است.
وی از شهروندان خواست هرگونه اختلال در روشنایی معابر، از جمله روشن ماندن چراغها در طول روز یا روشن نشدن آنها در ساعات شب را از طریق سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق اطلاع دهند تا موضوع در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آن اقدام شود.
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