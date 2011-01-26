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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۴

صالحی خوانساری:

حضرت زینب(س) کامل کننده قیام عاشوراست

مشهد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام صالحی خوانساری در مراسم بزرگداشت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که با حضور خیل ارادتمندان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، گفت: حضرت زینب(س) کامل کننده قیام عاشوراست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم که پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد، صالحی خوانساری گفت: اگر نبود خطبه خوانی ها و مقاومت های حضرت زینب(س) بعد از واقعه عاشورا امروز شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: خطبه های حضرت زینب(س) در دربار یزید پایه‌های حکومت بنی امیه را به شدت سست کرد و کار را به جایی رساند که در کاخ یزید همسر و خانواده او برای ظلمی که به امام حسین(ع) شده بود به شدت گریستند.

حجت الاسلام خوانساری تاکید کرد: این مسئله اتفاق کمی نبود چرا که امام حسین (ع) که نیازی به گریه و عزاداری کسی نداشتند اما مطلب مهم این است که این اتفاق در جایی رخ داد که خانه کفر و بی‌دینی بود و این کار بزرگ را حضرت زینب(س) زمینه‌سازی کردند.

وی با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) در بیان مقام امام حسین(ع) گفت: امام حسین(ع) و زیارت ایشان از جایگاه بسیار رفیعی نزد پروردگار متعال برخوردار است تا جایی که حضرت رضا(ع) در این باره فرمودند که "هر کس حسین (ع ) را در کنار فرات زیارت کند، گویی که خداوند را در بالای عرش زیارت کرده است".
 

کد مطلب 1239486

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