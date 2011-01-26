مرگ 10 دلفین در آبهای جاسک/ دلیل مرگ هنوز مشخص نیست

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزشهایی به افراد محلی داده شده تا بعد از به گل نشستن دلفینها و گونه های بزرگ جثه دریایی آنها را به دریا برگردانند ولی با این وجود سه دلفین نجات یافته بعد از 24 ساعت به همان ساحل آمده و تلف شدند.

وی تاکید کرد: دلفینها به دلیل زندگی گله ای بسیار به رهبر و رئیس گروه وابسته اند و در صورتی تلف شدن رئیس گروه بقیه نیز تلف می شوند و هنوز در تمامی دنیا در مورد مرگ آنها دلیل مشخصی ارائه نشده است. با این حال روز شنبه آینده با بررسی تمامی احتمالات علت مرگ ده دلفین تلف شده در جاسک اعلام می شود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه 6 دلفین در روز جمعه تلف شدند و تعدادی نیز نجات یافتند افزود: احتمالات زیادی در مورد مرگ دلفینها مطرح است که نمی توان به طور قطع هیچ کدامشان را اعلام کرد و باید آزمایشهای متعددی در اینباره انجام شود.

عوامل تهدید کننده مخاطرات حیات دلفینها بر اساس اعلام "IUCN" فعالیتهای صیادی، آلودگیهای دریایی با منشا خشکی و غیر خشکی، شکار، تخریب زیستگاهها و مانورهای نظامی و انتشار امواج الکترونیکی است.

در همین رابطه مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: بر اساس گزارشات کارشناسان احتمال اختلال در ناوبری می تواند عامل مرگ دلفینها باشد.



مجید وفادار در نشستی در مورد علل مرگ دلفینها در خور جاسک تاکید کرد: بر اساس گزارشات واصله از اداره محیط زیست بندر جاسک، لاشه 9 قطعه دلفین اول بهمن ماه در محل خور مرکزی شهرستان جاسک توسط مردم محلی گزارش شد.

وفادار اظهار داشت: طی بررسیهای انجام شده و با توجه به شواهد موجود و پس از بررسی وضعیت ظاهری دلفینهای تلف شده هیچگونه اثری از زخم و یا جراحت ناشی از برخورد حیوان با شناور یا اسارت در تورهای صیادی مشاهده نشده است.