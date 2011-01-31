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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۲

پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس بین المللی دانشگاه شریف

پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس بین المللی دانشگاه شریف

پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در کیش برای نیمسال دوم 90-89 در شته های مهندسی عمران و مهندسی مواد دانشجوی دکتری پذیرش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان می توانند تا 18 بهمن ماه جاری به منظور ثبت نام در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در کیش اقدام کنند.
 
داوطلبانی که تمایل دارند در یکی از دو رشته مهندسی عمران و مهندسی مواد تحصیل کنند، لازم است مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-عمران برای پذیرش در دکترای عمران (سازه) و رشته های مهندسی مواد، مهندسی شیمی و شیمی برای پذیرش در دکترای مهندسی مواد را داشته باشند.
 
پذیرش در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف براساس بررسی سوابق تحصیلی، نمره آزمون زبان، سوابق علمی-حرفه ای و مصاحبه علمی خواهد بود.
کد مطلب 1243076

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