میدری: سیاست دولت در عرضه کالابرگ تغییر نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح جمعه در حاشیه بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کازرون در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ گفت: سیاست دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه نحوه عرضه کالاهای مشمول کالابرگ تغییری نکرده است.

وی انتشار اخباری مبنی بر محدود شدن عرضه کالابرگ به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تکذیب کرد و افزود: فروشگاه‌های بزرگ و کوچک همچنان می‌توانند کالاهای مشمول این طرح را عرضه کنند و برنامه‌ای برای تغییر این سیاست وجود ندارد.

تأکید دولت بر حمایت از همه فروشگاه‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اظهارات اخیر خود درباره آمادگی فروشگاه‌های بزرگ برای عرضه کالاهای کالابرگی، گفت: برخی فروشگاه‌های بزرگ اعلام کرده‌اند حاضرند کالا را عرضه کنند و منابع مالی آن را دو ماه بعد دریافت کنند که طبیعتاً این شیوه می‌تواند کار دولت را آسان‌تر کند.

میدری ادامه داد: با این حال، رئیس‌جمهور و بنده معتقدیم باید از همه فروشگاه‌ها حمایت شود و سیاستی که اکنون در حال اجراست، تغییر نکند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از صحبت‌های مطرح‌شده به صورت جداگانه منتشر شد و همین مسئله موجب ایجاد نگرانی در میان مردم شد، در حالی که چنین تغییری در سیاست دولت وجود ندارد.

کازرون می‌تواند قطب مهارت جنوب کشور شود

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کازرون اشاره کرد و گفت: برای رونق و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در دولت چهاردهم سه طرح در نظر گرفته شده است.

وی نخستین طرح را «همنوا» عنوان کرد و افزود: بر اساس این طرح، دانش‌آموزان و هنرجویان هنرستان‌ها می‌توانند بدون پرداخت هزینه از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تفاهم انجام‌شده با وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نمونه‌هایی از این طرح در نقاط مختلف اجرا شده و می‌توان آن را در شهرهای دیگر نیز توسعه داد تا دانش‌آموزان و هنرجویان از امکانات و ظرفیت‌های مهارتی موجود استفاده کنند.

وی دومین برنامه را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی دانست و گفت: در این الگو، زیرساخت‌های دولتی در اختیار مؤسسات آموزشی قرار می‌گیرد تا بخش خصوصی بدون تحمل هزینه ساخت ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های جدید، آموزش مهارت‌های سودآور را دنبال کند.

میدری همچنین از اجرای الگوی هیئت امنایی در برخی مراکز خبر داد و نمونه‌ای از این طرح در تهران را تشریح کرد و گفت: در این نمونه، فضای آموزشی بزرگی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و سپس برای استفاده در ساعات بعدازظهر به انجمن پلیمر واگذار شد که این انجمن نیز تجهیزات مرکز را به‌روز کرد.

وی ظرفیت مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کازرون را قابل توجه دانست و اضافه کرد: این مرکز می‌تواند به قطب آموزش‌های مهارتی در جنوب کشور تبدیل شود و تفاهم‌نامه‌ای که در این زمینه با وزارت نفت منعقد شده، امسال وارد مرحله اجرا خواهد شد.

خط اعتباری برای تقویت تولید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به درخواست‌های مطرح‌شده برای اختصاص خط اعتباری اشاره کرد و گفت: این منابع برای تأمین مواد اولیه، خرید محصولات کشاورزی در صنایع تبدیلی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده است.

میدری درباره سازوکار کشاورزی قراردادی نیز توضیح داد: در این شیوه، واحد صنایع تبدیلی با کشاورزان قرارداد منعقد می‌کند و بانک به صورت مستمر منابع مورد نیاز کشاورز را تأمین خواهد کرد و پس از آن، کارخانه منابع دریافت‌شده را به بانک بازمی‌گرداند.

وی افزود: اجرای این مدل موجب می‌شود قدرت خرید در اختیار کارخانه قرار گیرد و واحد صنعتی بتواند محصول کشاورزان را خریداری کند.

میدری تأکید کرد: اگر سرمایه در گردش متناسب با نیاز کارخانه تأمین شود، بانک رفاه کارگران نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

بهره‌برداری از مرکز نگهداری معلولان با مشارکت خیرین

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های سفر خود به کازرون، از کلنگ‌زنی مرکز نگهداری معلولان با مشارکت خیرین به عنوان یکی از اقدامات انجام‌شده نام برد و گفت: با پیگیری نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار، این طرح می‌تواند در دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دولت، بر استفاده از ظرفیت‌های محلی و مشارکت بخش خصوصی و خیرین برای توسعه خدمات اجتماعی و مهارتی تأکید کرد.