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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

عزیزی: آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد

عزیزی: آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: همه مسیرها را می‌روید و امتحان می‌کنید اما خودتان هم می‌دانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به مقامات آمریکا، اظهار کرد: همه مسیرها را می‌روید و امتحان می‌کنید اما خودتان هم می‌دانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت مقتدر ایران و پذیرش همه شروط ایران و اجرایی کردن همه تعهدات‌تان است.

کد مطلب 6930199
رامین عبداله شاهی

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