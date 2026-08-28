عزیزی: آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به مقامات آمریکا، اظهار کرد: همه مسیرها را می‌روید و امتحان می‌کنید اما خودتان هم می‌دانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت مقتدر ایران و پذیرش همه شروط ایران و اجرایی کردن همه تعهدات‌تان است.