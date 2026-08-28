به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در آیین بدرقه مربیان، داوران و ورزشکاران کرمانشاهی اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، با ابراز خرسندی از حضور در جمع قهرمانان ورزشی استان اظهار کرد: حضور مسئولان ارشد استان در این مراسم، از نماینده ولیفقیه در استان و ائمه جمعه کرمانشاه تا نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی، نشاندهنده احترام و علاقه قلبی مسئولان به ورزشکاران و ارزشگذاری برای تلاشهای آنان است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور پررنگ ورزشکاران و عوامل ورزشی استان در این دوره از مسابقات افزود: کرمانشاه با اعزام کاروانی ۳۷ نفره متشکل از ورزشکاران، مربیان و داوران، پررنگترین و مقتدرترین حضور خود را در مسابقات آسیایی ژاپن به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: این حضور گسترده، دستاوردی بزرگ و مایه افتخار برای جامعه ورزش و مردم شریف استان کرمانشاه است و شایسته است از همه ورزشکاران، مربیان، داوران و خانوادههایی که برای رسیدن این عزیزان به میدانهای بینالمللی تلاش کردهاند، قدردانی شود.
حبیبی با اشاره به افتخار پرچمداری کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران توسط یک بانوی کرمانشاهی گفت: مایه مباهات و افتخار مضاعف است که پرچمدار این کاروان ملی، آتوسا گلشادنژاد از قهرمانان نامآور استان کرمانشاه است.
استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: ورزشکاران استان در مسابقات پیشرو با دست پر به میهن اسلامی بازگردند و با کسب مدال و افتخار، اخبار مسرتبخشی را برای مردم ایران و به ویژه مردم ورزشدوست کرمانشاه به ارمغان بیاورند.
وی کرمانشاه را خاستگاه اصلی ورزش قهرمانی و همگانی دانست و گفت: کرمانشاه در حوزه ورزش قهرمانی و همچنین ورزش همگانی دارای ظرفیتها و استعدادهای ارزشمندی است و همه ما وظیفه داریم با همافزایی، برنامهریزی و حمایت از ورزشکاران، مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی استان را هموارتر کنیم.
حبیبی با اشاره به دشواری مسیر رسیدن ورزشکاران به سکوهای بینالمللی عنوان کرد: رسیدن به قلههای قهرمانی کار سادهای نیست و پشت هر موفقیت ورزشی، سالها تلاش، تمرین، خون دل خوردن، صبوری و حمایتهای بیدریغ خانوادهها قرار دارد.
وی افزود: پدران و مادران ورزشکاران در مسیر موفقیت فرزندان خود نقش مهمی ایفا کردهاند و لازم است زحمات تکتک خانوادههایی که در کنار قهرمانان استان ایستادهاند، صمیمانه ارج نهاده شود.
استاندار کرمانشاه خطاب به ورزشکاران اعزامی به مسابقات آسیایی و پاراآسیایی گفت: برای ما و مردم استان، صرف حضور مقتدرانه و غیرتمندانه شما در این میدانها ارزشمند است و در هر شرایطی مایه افتخار مردم کرمانشاه هستید.
وی ادامه داد: از نخستین لحظه آغاز مسابقات، نگاه و دعای خیر مردم و مسئولان استان همراه شما خواهد بود و امیدواریم با غیرت، تعصب و حمیت مثالزدنی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورید.
حبیبی همچنین از برنامهریزی ویژه برای تجلیل از مدالآوران کرمانشاهی مسابقات آسیایی و پاراآسیایی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پیشنهادها و مباحث مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس، فرماندار و شهردار کرمانشاه در خصوص اهدای جوایز به قهرمانان، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از مشورت با متولیان ورزش استان تصمیم گرفته شد هدایای مدالآوران در قالب شورای ورزش استان تجمیع و یکپارچه شود تا پاداشی در شأن و درخور شایستگیهای قهرمانان کرمانشاهی در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این هدایا پس از بازگشت افتخارآفرینان به میهن اسلامی و کسب مدالها و افتخارات پیشرو، به صورت متمرکز و ویژه به آنان تقدیم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت حضور تیمهای ورزشی کرمانشاه در سطح اول مسابقات کشور گفت: پیگیریهای جدی با همکاری و همافزایی مجمع نمایندگان استان در حال انجام است تا بهزودی شاهد حضور دو تیم ورزشی از استان کرمانشاه در لیگ برتر کشور باشیم.
حبیبی ابراز امیدواری کرد این اقدام هرچه سریعتر عملیاتی شود و افزود: حضور تیمهای کرمانشاهی در لیگهای برتر کشور میتواند ضمن ایجاد شور و نشاط در میان مردم، زمینه معرفی بیشتر ظرفیتهای ورزشی استان و حمایت از استعدادهای جوان را فراهم کند.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از متولیان، دستاندرکاران و پیشکسوتان ورزش استان گفت: امیدواریم با استفاده از تجارب مدیریتی، ظرفیت پیشکسوتان و همراهی ارکان ورزش و دستگاههای اجرایی، شاهد جهش بیش از پیش ورزش قهرمانی استان کرمانشاه باشیم.
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