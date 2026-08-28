علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی، از روز شنبه تا دوشنبه موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: فعالیت این موج ناپایدار موجب افزایش ابر، تشدید وزش باد و شکل‌گیری گردوخاک محلی در نقاط مختلف استان خواهد شد.

وی ادامه داد: تحت تأثیر این شرایط، احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده باران در روزهای شنبه و یکشنبه وجود دارد که این رگبارها بیشتر برای نواحی کوهستانی شمال و شرق استان پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با اشاره به ماهیت موقت و پراکنده بارش‌های احتمالی گفت: بارش‌ها در این مدت گسترده و مستمر نخواهد بود و بیشتر به صورت رگبارهای موقت در برخی مناطق، به ویژه نواحی کوهستانی شمال و شرق استان رخ خواهد داد.

وی همچنین از وزش باد و احتمال شکل‌گیری گردوخاک محلی در استان خبر داد و گفت: تشدید وزش باد در روزهای پیش‌رو می‌تواند در برخی مناطق موجب ایجاد گردوخاک محلی شود و این پدیده نیز از جمله شرایط جوی مورد انتظار طی فعالیت موج ناپایدار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه درباره وضعیت جوی روزهای پایانی هفته آینده نیز گفت: از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این بازه نسبتاً پایدار خواهد بود.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز اظهار کرد: دمای هوا امروز جمعه به طور نسبی کاهش خواهد یافت، اما در روزهای شنبه و یکشنبه دما در نواحی گرمسیر مختصراً افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: پس از این افزایش موقت دما، از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مجدداً روند کاهشی دما در استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دمای ثبت‌شده در نقاط گرمسیر استان گفت: قصرشیرین با دمای ۴۴ درجه، سرپل‌ذهاب با ۴۲ درجه و گیلانغرب با ۴۱ درجه سانتی‌گراد از گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

زورآوند خاطرنشان کرد: بررسی روند دما و الگوهای پیش‌یابی نشان می‌دهد که نواحی گرمسیر استان طی روزهای شنبه و یکشنبه افزایش نسبی و مختصری را تجربه خواهند کرد و سپس در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دما مجدداً کاهش می‌یابد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم پایش شرایط جوی استان گفت: آخرین اطلاعات و داده‌های هواشناسی با توجه به تغییرات الگوهای جوی به صورت مستمر بررسی می‌شود و در صورت تغییر شرایط یا شکل‌گیری پدیده‌های قابل توجه جوی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.