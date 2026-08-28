به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری، خطیب جمعه تهران، در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با تأکید بر اهمیت تقوای الهی، گفت: اگر انسان به دنبال عزت است، راه رسیدن به عزت، تقوای الهی است و امیدواریم خداوند همه ما را از این ویژگی سعادتآفرین بهرهمند کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع «زیست عفیفانه» به عنوان یکی از مصادیق مهم تقوای فردی، خانوادگی و اجتماعی، اظهار کرد: در گذشته درباره نقش حیا و سبک زندگی مبتنی بر عفت در تشکیل و تأسیس خانواده سخن گفتیم و امروز نیز باید بر نقش بیبدیل آن در تحکیم و پایداری خانواده و تعالی و شکوفایی آن تأکید کنیم.
خطیب جمعه تهران خانواده را یکی از اصلیترین و بنیادیترین نهادهای جامعه دانست و گفت: خانواده، هم قدیمیترین و هم بنیادیترین نهادی است که خدای متعال برای زندگی انسان قرار داده است و تأمین سعادت فرد و جامعه تا حد زیادی به وجود خانواده سالم وابسته است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری افزود: خانواده سالم، پویا، بالنده و مستحکم، نویدبخش تربیت انسانهایی سالم، رشدیافته و پیشرونده و زمینهساز بالندگی و پیشرفت جامعه است؛ چراکه سلولهای اصلی تشکیلدهنده جامعه، خانوادهها هستند.
وی با بیان اینکه حیا و عفت نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده دارد، تصریح کرد: اگر موضوع حیاتی حیا و عفت به شکل مناسبی در جامعه و زندگی مردم جریان داشته باشد، رغبت به تشکیل خانواده و ازدواج به صورت طبیعی افزایش پیدا میکند.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: پس از تشکیل خانواده نیز عنصر حیا و عفت از پایداری و دوام این ارتباط سازنده حمایت میکند و زمینه همکاری زن و شوهر در تربیت فرزندان، فرزندآوری، رشد معنوی و اخلاقی و تحصیل فضیلتها را تقویت میکند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده گفت: حمایت همهجانبه از خانواده و ترویج سبک زندگی مبتنی بر حیا و عفت، یک مسئولیت همگانی است. همه مؤمنان وظیفه دارند از این عنصر حیاتی حفاظت و آن را ترویج کنند و خود نیز به آن آراسته باشند.
وی افزود: دولت اسلامی و حاکمیت نیز وظیفه قطعی دارند زمینه بالندگی، استحکام و دوام خانوادههای سالم را فراهم کنند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در قانون اساسی که مبتنی بر معارف الهی طراحی شده، موضوع خانواده مورد توجه قرار گرفته است؛ از اصل دهم درباره خود خانواده گرفته تا اصولی که بر حمایت همهجانبه از خانواده، فراهم کردن محیط سالم و مقابله با انواع فساد تأکید دارند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری ادامه داد: بنابراین، حمایت از خانواده هم وظیفه نظام، حاکمیت و دولت اسلامی و هم وظیفه قطعی آحاد مؤمنان و خانوادههاست. باید عنصر حیا را پاس بداریم، عفت را قدر بدانیم و از این طریق از خانواده و زیست جمعی صیانت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه «راهی جز زیست عفیفانه» برای صیانت از خانواده وجود ندارد، گفت: از روز نخست خلقت، مبارزه با خانواده و جنگ علیه آن در دستور کار جریان ضلالت و شیطانی قرار داشته است.
خطیب جمعه تهران خاطرنشان کرد: همانگونه که تأسیس، حفاظت و حمایت از خانواده در دستور کار جریان هدایت الهی به رهبری انبیا و اولیا قرار داشته و دارد، ضربه زدن به خانواده و فروپاشی آن نیز در دستور کار جریان ضلالت قرار گرفته است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در ادامه با اشاره به همکاری جریانهای شیطانی برای ضربه زدن به بنیان خانواده، تأکید کرد: باید در برابر این جریان هوشیار بود و با تقویت حیا، عفت و سبک زندگی سالم، از بنیان خانواده صیانت کرد.
ترویج بیحیایی و هرزگی، راه میانبر جریان شیطانی برای تضعیف خانواده است
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به «پروژه شیطانی برای تضعیف خانواده» گفت: جریان ضلالت با برنامهریزی دقیق به این نتیجه رسیده است که راه میانبر برای بیخانواده کردن نسل بشر، آسیب زدن به فضیلتها و بر باد دادن بنیانهای اخلاقی، ترویج هرزگی و بیحیایی است.
وی افزود: در اجرای این پروژه، غرب به عنوان یک مزرعه نمونه انتخاب شد و برای بررسی این مسئله میتوان به آثار ویل دورانت، از جمله کتابهای «تاریخ تمدن» و «لذات فلسفه»، مراجعه کرد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به تحولات فکری و فرهنگی غرب پس از رنسانس اظهار کرد: از دوره رنسانس، نگرشهای سکولاریستی و اومانیستی و روند خدازدایی از عرصههای مختلف زندگی در غرب آغاز شد و در ادامه، این منطقه به یکی از عرصههای اصلی این جریان تبدیل شد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری ادامه داد: در مطالعه این مسیر تاریخی، میتوان روند تقابل با حیا و عفت و تضعیف بنیان خانواده را مشاهده کرد؛ روندی که با عنوان «انقلاب جنسی» دنبال شد و در نهایت به جنگ علیه خانواده انجامید.
وی گفت: غرب در جریان رنسانس و انقلاب صنعتی به تواناییهای علمی، فنی و هنری قابل توجهی دست یافت، اما بخشی از این ظرفیتها در خدمت ترویج بیعفتی و بیحیایی در فضای عمومی قرار گرفت.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این روند به تضعیف خانواده در غرب منجر شده است، اظهار کرد: این وضعیت در فرهنگ غرب قابل مشاهده است و در سایر کشورها نیز غربگرایان، عوامل نفوذی و جریانهای شهوتمحور با این فرهنگ مهاجم همکاری کردهاند؛ تا جایی که برخی کشورها در این زمینه حتی از کشورهای غربی نیز پیشی گرفتهاند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فرهنگی ایران در دوره پهلوی گفت: در ایران که از دیرباز مهد دین، هویت، حیا و عفت بوده است، خاندان پهلوی در دوره حاکمیت خود پرچمدار اجرای سیاستهای ضدحجاب و ضدعفت شدند.
وی با اشاره به سیاستهای رضاشاه در زمینه حجاب افزود: جنگ علیه حجاب با اقدامات رضاشاه آغاز شد و در دوره محمدرضا پهلوی نیز این مسیر با ترویج فرهنگ مورد نظر رژیم ادامه پیدا کرد.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: این روند را باید در امتداد همان پروژه فرهنگی دانست که هدف آن تضعیف حیا، عفت و بنیان خانواده بود.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با انقلاب بزرگ خود و با رهبری امام خمینی(ره)، بساط رژیم وابسته پهلوی را برچید و این رژیم را به زبالهدان تاریخ فرستاد؛ رژیمی که به باور ما، در عرصههای مختلف موجب کندی و توقف پیشرفت کشور شده بود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهند بار دیگر آن فرهنگ منحط را به کشور بازگردانند، آرزویی است که ملت ایران اجازه تحقق آن را نخواهد داد.
غرب امروز به عبرتکدهای از پیامدهای فروپاشی خانواده تبدیل شده است
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به پیامدهای تضعیف بنیان خانواده در جوامع غربی گفت: در نقاط مختلف جهان در برابر این هجوم بنیانبرانداز مقاومتهای زیادی شکل گرفته است؛ برخی جوامع بیشتر مقاومت کردهاند و برخی نیز آسیب بیشتری دیدهاند، اما مسئله اصلی، جنگ جهانی علیه خانواده است.
وی افزود: نخستین قربانیان این پروژه، خود جوامع غربی بودهاند که به عنوان میدان اجرای این پروژه فرهنگی مورد توجه قرار گرفتند و امروز آثار آن را میتوان در وضعیت اجتماعی این جوامع مشاهده کرد.
خطیب جمعه تهران با تأکید بر اینکه منظور از «غرب» فرهنگ غالب حاکم بر این جوامع است، اظهار کرد: البته در جوامع غربی افراد و خانوادههای عفیفی نیز وجود دارند که در برابر این موج مقاومت کرده و اصالت خانوادگی خود را حفظ کردهاند، اما فرهنگ غالب مسیر خود را طی کرده است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) درباره شناخت عمیق غرب گفت: امام خمینی(ره) اصرار داشتند که جامعه ایران، بهویژه جوانان، فرهیختگان، دانشمندان و دانشگاهیان، غرب را فقط از منظر علم، فناوری، صنعت و تکنولوژی نگاه نکنند، بلکه با نگاهی عمیقتر، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن را نیز بشناسند.
وی ادامه داد: در این نگاه عمیق، انسان با پدیدههایی مانند کودکان پدرنشناس، کاهش پیوندهای خانوادگی، تخریب بنای خانواده، شکلگیری باندهای شکار دختران جوان و ترویج روزافزون بیبندوباری جنسی با عنوان آزادی مواجه میشود.
خطیب جمعه تهران افزود: یکی از مشکلات اساسی فرهنگ سرمایهداری غرب این است که بسیاری از رفتارهای خلاف اخلاق را انجام میدهد و برای آنها عنوان «آزادی» انتخاب میکند.
جتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به برخی آثار و بیانات امام خمینی(ره) گفت: امام خمینی(ره) در تحلیل جامعه غربی تأکید داشتند که عقلای این جوامع نیز متوجه شدهاند چه بر سر آنها آمده است، اما صدایشان به جایی نمیرسد.
وی کتاب «جنگ علیه خانواده» نوشته «ویلیام گاردنر» را از جمله آثاری دانست که میتواند برای مطالعه این موضوع مورد توجه قرار گیرد و گفت: علاقهمندان میتوانند این اثر و همچنین مطالعات و گزارشهای مربوط به پیامدهای اجرای این پروژه فرهنگی در جوامع غربی را بررسی کنند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به آمارهای مربوط به ازدواج در کشورهای غربی اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در اروپا و آمریکا، نرخ ازدواج طی دهههای اخیر کاهش قابل توجهی داشته است؛ بهگونهای که از سال ۱۹۶۴ تا ۲۰۲۳ نرخ ازدواج در برخی از این جوامع به حدود نصف رسیده است.
جتالاسلام حاجعلیاکبری افزود: در کشورهای اسکاندیناوی، کمتر از ۳۰ درصد زنان تا پایان عمر ازدواج میکنند و در آمریکا نیز نرخ ازدواج از دهه ۱۹۷۰ تاکنون کاهش قابل توجهی داشته است.
وی همچنین به افزایش طلاق در برخی کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: در بلژیک حدود ۷۰ درصد زندگیهای مشترک به فروپاشی میانجامد، این میزان در سوئد حدود ۶۴ درصد و در آمریکا بیش از ۵۳ درصد گزارش شده است.
خطیب جمعه تهران درباره افزایش تولدهای خارج از چارچوب ازدواج رسمی نیز گفت: آمارهای منتشرشده نشان میدهد در برخی جوامع، تولدهای خارج از ازدواج رسمی از تولدهای درون خانواده پیشی گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به پیامدهای اجتماعی و تربیتی این وضعیت گفت: کودکانی که از ساختار خانواده محروم هستند، در معرض فهرست بلندی از آسیبهای اجتماعی قرار دارند و یکی از نتایج این وضعیت را میتوان در شرایط روانی جوامع غربی مشاهده کرد.
وی افزود: افزایش افسردگی، خشونت و انواع اختلالات و بیماریهای روانی از جمله پیامدهایی است که باید در ارتباط با تضعیف خانواده مورد توجه قرار گیرد.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: وقتی خانواده را از دست میدهید، آغوش مهر مادر، پشتیبانی پدر و بسیاری از پشتوانههای عاطفی و تربیتی انسان نیز تضعیف میشود و پیامدهای آن در جامعه آشکار خواهد شد.
جتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به هشدارهای امام خمینی(ره) درباره آینده جوامع غربی گفت: به تعبیر امام خمینی(ره)، تحقق این پیامدها ممکن است زمانبر باشد، اما ادامه این مسیر میتواند در آینده نهچندان دور جوامع غربی را با بحرانهای جدی مواجه کند.
وی خطاب به علما، اساتید، نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و معلمان گفت: این وضعیت باید برای ما یک عبرت باشد؛ چراکه آنچه امروز در برخی جوامع غربی مشاهده میشود، میتواند نتیجه مسیری باشد که برخی جریانها نسخه آن را برای جامعه ما نیز تجویز میکنند.
خطیب جمعه تهران با تأکید بر ضرورت هوشیاری فرهنگی گفت: باید در این عرصه بیدار شویم. بیش از گذشته به حضور دانشوران، دانشگاهیان، علما و اساتید برای تبیین این مسائل نیاز داریم.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری ادامه داد: مجموعههای رسانهای نیز باید در این زمینه کارهای هنرمندانه انجام دهند و با استفاده از ظرفیتهای فکری، فرهنگی و قالبهای هنری و رسانهای، در برابر این هجوم از سرمایه بزرگ خانواده و فرهنگ عفاف صیانت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج سبک زندگی عفیفانه خاطرنشان کرد: باید دست به دست هم بدهیم و از خانواده و سرمایههای فرهنگی جامعه در برابر این هجوم بیامان و خطرناک حفاظت کنیم.
خطیب جمعه تهران در پایان با اشاره به آموزههای پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) در زمینه حیا و تقوا، اظهار امیدواری کرد که خداوند توفیق رعایت این اصل مهم تقوایی و حرکت در مسیر زیست عفیفانه را به همه مردم عطا کند.
وحدت و همگرایی از برترین مصادیق تقوای الهی است
خطیب جمعه تهران، در ادامه با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم گفت: حضرت محمد(ص) حقیقت درخشنده آفرینش و در پیشگاه خداوند، فرشتگان و همه انسانهای خردمند، شخصیتی ستوده و آینه جمال و جلال الهی است.
وی افزود: اگر کسی بخواهد جمال محمدی را تماشا کند، قرآن کریم آینهای شفاف است که میتوان در آن جایگاه و ویژگیهای پیامبر اکرم(ص) را مشاهده کرد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) اصل کلمه طیبه و بنیان شجره طیبه است و یکی از شیرینترین میوههای این شجره، وجود مقدس امام صادق(ع) است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری همچنین با اشاره به اعتقاد شیعیان به حضرت ولیعصر(عج) اظهار کرد: امروز نیز جهان بشریت و عالم امکان از وجود مقدس حضرت بقیهالله الاعظم(عج) به عنوان آینه تمامنمای خصال محمدی بهرهمند است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بازگشت به آموزههای پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) را در دستور کار قرار داده است، گفت: خدا را شاکریم که دلداده خاندان محمد و آل محمد(ص) هستیم و انقلاب اسلامی زمینه بازگشت جامعه ما به آموزههای پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) را فراهم کرده است.
خطیب جمعه تهران افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان از رسالت نبوی و ولایت علوی نمایندگی میکند و ملت ایران در موقعیت مهمی قرار گرفته است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی امام خمینی(ره) گفت: ابتکار امام خمینی(ره) برای نامگذاری این ایام به عنوان هفته وحدت بسیار هوشمندانه بود و این اقدام موجب تثبیت، تقویت و تعمیق مسئله وحدت هم در داخل کشور و هم در میان امت اسلامی شد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز امروز پرچمدار وحدت هستند و در بسیاری از پیامها و بیانات ایشان، بر مسئله وحدت و اتحاد امت اسلامی تأکید شده است.
خطیب جمعه تهران با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: ضرورت وحدت در شرایط امروز، با توجه به اینکه کشور درگیر جنگی تمامعیار با دشمن است، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و باید به عنوان یک اصل قطعی و جدی مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش خود را بر ایجاد ترس، بدگمانی و اختلاف در جامعه متمرکز کرده است؛ بنابراین جامعه ما باید مسئله وحدت، همگرایی، اخوت، مهرورزی و رحمت درونی را همچون جان خود پاسداری کند.
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم درباره رابطه مؤمنان با یکدیگر و ایستادگی در برابر دشمن گفت: اسلام از مؤمنان میخواهد در برابر دشمنان محکم و مقتدر باشند و در برابر یکدیگر متواضع، مؤدب و مهربان رفتار کنند.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: یکی از برترین مصادیق تقوای الهی، رعایت اصل وحدت است و یکی از جلوههای بیتقوایی، ایجاد اختلاف، شکاف و تفرقه در صفوف مؤمنان است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری افزود: هیچ عذری برای دامن زدن به اختلافات پذیرفته نیست؛ چه اختلافات موجه و چه اختلافات ناموجه، هیچکدام مجوزی برای ایجاد شکاف و اختلاف میان مؤمنان نیست.
وی با تأکید بر مسئولیت مضاعف برخی گروهها و افراد گفت: مسئولانی که در جمهوری اسلامی ایران در جایگاههای بالای مسئولیت در قوای سهگانه قرار دارند، وظیفه بیشتری در حفظ وحدت دارند. خطیبان، اهالی منبر، اصحاب رسانه، نخبگان و اندیشمندان نیز در این زمینه وظیفهای مضاعف بر عهده دارند.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه وحدت باید در همه عرصههای زندگی اجتماعی جاری باشد، اظهار کرد: وحدت باید از خانه و مسجد گرفته تا نماز جمعه، تجمعات، محیط کار، عرصه رسانه، فضای حقیقی و فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد و این پرچم باید در همه عرصهها برافراشته باشد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در ادامه تأکید کرد: ملت ایران به خواست خدا و به کوری چشم دشمنان، همچون گذشته صفوفی بههمپیوسته و مستحکم را زیر پرچم ایران و در مسیر ولایت الهی و ولایت فقیه حفظ خواهد کرد.
دولت باید متناسب با افق بعثتی ملت، یک انقلاب بزرگ اداری رقم بزند
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، در ادامه با اشاره به همزمانی هفته دولت با این ایام، اظهار کرد: هفته دولت را به فال نیک میگیریم و یاد همه کسانی را که در جایگاههای مختلف خدمت، از ریاست جمهوری تا وزارت، مسئولیت داشتهاند، گرامی میداریم.
وی با اشاره به شهیدان رجایی، رئیسی و باهنر و شهدای دولت در ادوار مختلف گفت: ویژگی مشترک همه این عزیزان، خدمت بیمنت و تلاش خستگیناپذیر برای بهتر کردن حال ملت با حسن خلق، صفا و محبت بود.
خطیب جمعه تهران با قدردانی از رئیسجمهور و اعضای دولت و همه مدیران و خدمتگزاران کشور افزود: از زحمات، خدمات و مجاهدتهای همه عزیزانی که در دولت جمهوری اسلامی ایران مشغول خدمت هستند، قدردانی میکنیم؛ بسیاری از این خدمتگزاران را نمیشناسیم، اما عاشقانه و خستگیناپذیر در حال تلاش هستند.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم در دو سال گذشته گفت: دولت در این دوره با شرایط خاصی از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث و بحرانهای امنیتی و جنگ رمضان مواجه بوده و با دشواریهای فراوانی روبهرو شده است.
وی ادامه داد: در جریان جنگ، خدمات و تلاشهای زیادی صورت گرفت؛ بهویژه در حمایت از نیروهای مسلح و تأمین امنیت غذایی کشور. در هفته دولت نیز شاهد افتتاح طرحهای مختلف هستیم که نشان میدهد کشور با همت خادمان و بانوان و مردان زحمتکش خود در بخشهای مختلف، تعطیل نبوده و پروژهها یکی پس از دیگری پیش رفته و بسیاری از آنها به مرحله افتتاح رسیدهاند.
خطیب جمعه تهران ضمن تشکر از خدمات دولت و همه خادمان کشور، برای موفقیت آنان دعا کرد و گفت: شرایط بسیار خاص و سنگینی را پشت سر گذاشتهایم، اما در کنار قدردانی از خدمات، از دولت نیز توقعاتی وجود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» اظهار کرد: ملت مبعوث از دولت نیز توقع بعثت دارد. این ملت مبعوث شده و طبیعی است که سطح توقعات آن ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: دولتمردان ما در دستگاه اجرایی و به معنای بزرگتر، در سایر نهادها و قوا که مجموعه دولت بزرگ جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند، باید خود را روزآمد کنند و متناسب با افق بعثتی که در امت اتفاق افتاده است، در دولت نیز تحول ایجاد شود.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: این بعثت باید هم در گفتمان دولت، هم در شیوههای مدیریتی، هم در شجاعت در تصمیمگیری و هم در اصلاح ساختارها خود را نشان دهد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور گفت: ما نیازمند یک انقلاب بزرگ اداری در کشور هستیم و این موضوع باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با هیئت دولت شهید رئیسی گفت: توصیههای راهبردی رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بسیار کارگشاست؛ از جمله تأکید بر خدمت بیمنت و کرامتمحور و باور و عمل به اصل «ما میتوانیم».
خطیب جمعه تهران با اشاره به اهمیت حضور مدیران شایسته در سطوح عالی مدیریتی گفت: در سطوح عالی مدیریتی کشور نباید کسی حضور داشته باشد که به این اصول اساسی اعتقاد ندارد و مسئولان باید در دسترس مردم باشند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای طرحها تأکید کرد و گفت: پروژهها باید با سرعت بیشتری پیش بروند و طرحهای نیمهتمام به پایان برسند.
وی وحدتآفرینی را یکی دیگر از وظایف مهم دولتمردان دانست و افزود: مسئولان باید در جامعه وحدت ایجاد کنند و از هر اقدامی که موجب شکاف و اختلاف میان مردم میشود، پرهیز کنند.
خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مقابله با استکبار جهانی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران باید صدای رسای عزت و اقتدار ملت مقاوم ایران در برابر استکبار جهانی باشد و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن را به رخ جهانیان بکشد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در پایان با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها خاطرنشان کرد: به فضل الهی و با مقاومت ملی ایرانیان، شاهد استیصال و شکست بیشتر دشمنان خواهیم بود و ملت ایران به پیروزی خواهد رسید.
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