اقتباس بریتانیایی از داستان ماورایی استیون کینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی٬ داستانی از استیون کینگ که در لندن اتفاق می‌افتد، قرار است به صورت تلویزیونی ساخته شود.

«کراوچ اند» داستانی کوتاه از این استاد ژانر وحشت که اولین بار در سال ۱۹۸۰ منتشر شد و نام خود را از منطقه واقعی در شمال لندن که داستان در آن اتفاق می‌افتد گرفته است، توسط پرایم ویدیو به عنوان یک سریال کوتاه ۶ قسمتی چراغ سبز دریافت کرده است. این سریال اولین اقتباس از آثار کینگ خواهد بود که در بریتانیا تولید می‌شود.

در خلاصه داستان سریال ٱمده است: «لندن هرگز عمیق نمی‌خوابد و رویاهایش ناآرام است. وقتی دوریس فریمن، ستاره جهانی سینما، به طور ناگهانی وارد یک ایستگاه پلیس لندن می‌شود و ادعا می‌کند که پدیده‌های عجیبی موجب ناپدید شدن همسرش شده اند، بازرس پلیس باید بررسی کند که آیا او حقیقت را می‌گوید، آیا خودش قاتل است یا اینکه چیز ترسناک‌تری در جریان است.»

این داستان - که ادای احترامی به اچ. پی. لاوکرفت محسوب می‌شود و شامل ارجاعات مختلفی به نویسنده است - در ابتدا در «قصه‌های جدید افسانه‌های کاتولی» منتشر شد و بعداً در مجموعه «کابوس‌ها و رؤیاها» اثر کینگ ظاهر شد.

فیلمنامه اقتباسی سریال «کراوچ اند» توسط پل تومالین نوشته شده و به کارگردانی تام شنکلند سازنده «برلین نوآر»و «مار» ساخته می شود.

نیکول کلمنز، معاون بخش بین‌المللی آثار اورجینال در پرایم ویدیو و آمازون ام‌جی‌ام استودیوز، گفت: استیون کینگ یکی از داستان‌سرایان شاخص زمان ماست و ما بسیار هیجان‌زده‌ایم که داستان لاوکرفتی او را در لندن به تصویر بکشیم.

تومالین هم گفت: بعد از خواندن «کراوچ اند» چند سال پیش، نثر زنده استیون کینگ از آن زمان کابوس‌های من را تسخیر کرده است. افتخار اقتباس آن با یک تیم فوق‌العاده در آمازون در کنار کارگردان تام شنکلند، رویایی است که به حقیقت پیوسته است. من از آوردن این داستان هیجان‌انگیز به صفحه نمایش بسیار هیجان‌زده‌ام.

شنکلند کارگردان مجموعه هم گفت که همیشه طرفدار پروپاقرص استیون کینگ بوده‌ و قول داد «کراوچ اند» به اندازه یک اثر سینمایی، بدیع و تأمل‌برانگیز باشد.

«کراوچ اند» در کنار «کثیف» و «پسران تامن» که اخیراً ساخت ٱنها اعلام شده‌ است از سریال‌های اورجینال بریتانیایی در پرایم ویدیو هستند.

محله کراوچ اند، اگرچه زمانی که استیون کینگ داستان کوتاه خود را می‌نوشت، این‌طور نبود، اما از آن زمان به مقصدی محبوب برای متخصصان تلویزیون و سینما تبدیل شده است، به طوری که بسیاری از نویسندگان، تهیه‌کنندگان، بازیگران و سایر افراد شاغل در این صنعت اکنون در این محله زندگی می‌کنند.