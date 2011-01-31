به گزارش خبرنگار مهر، نوشین ابراهیمی ترجمه هر دو ویراست این رمان را برعهده دارد که در نسخه‌ای که برای نوجوانان در نظر گرفته شده، متن ساده‌شده‌ای از "داستان دو شهر" ارائه خواهد شد.

نشر افق به زودی این دو کتاب را منتشر می‌کند.

داستان این رمان در لندن و پاریس، قبل و در طول انقلاب فرانسه رخ می‌دهد. با فروش دویست میلیون نسخه، این رمان پرفروشترین کتابی است که به زبان انگلیسی نوشته شده و یکی از مشهورترین عناوین در ادبیات داستانی است.

این داستان، جوانی کشاورززاده‌ای را تحت تعالیم اشرافی‌گرایی‌های فرانسوی در سال‌های منتهی به انقلاب و خشونت‌های سال‌های اول انقلاب فرانسه را به تصویر می‌کشد.

در این جریانات ماجرای چند نفر دنبال می‌شود، از همه مهمتر چارلز دارنه اشرافی فرانسوی سابق که با وجود ذات خوبش، قربانی هیجانات می‌شود و سیدنی کارتن وکیلی بریتانیایی که فراری است و تلاش می‌کند زندگی ناخوشایندش را با عشق به همسر دارنه، لوسی مانه نجات دهد. این رمان در چاپ‌های هفتگی و به تدریج منتشر شد.