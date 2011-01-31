تمدید مهلت ثبت نام مسکن معلولان/ مدال آوران معلول تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه براساس تفاهمنامه میان وزارت مسکن، وزارت رفاه و بانک مرکزی مقرر شده که تا پایان دولت دهم تمامی معلولان فاقد مسکن تحت پوشش بهزیستی صاحب مسکن شوند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت دهم 200 هزار معلول و مددجوی بهزیستی صاحب مسکن شوند.

وی افزود: از این تعداد 100 هزار واحد مسکونی ویژه معلولان و 100 هزار واحد مسکونی ویژه زنان بی‌سرپرست و مددجویان بهزیستی است که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده هر سال 60 هزار واحد به مددجویان و معلولان تحویل داده می‌شود. همچنین اولویت در مسکن معلولان با معلولان متاهل، معلولان مجرد بالای 20 سال و دختران و زنان خودسرپرست بالای 35 سال است.

اسفندیاری با بیان اینکه اعضای هیئت دولت پیشنهاد قبول پرداخت اقساط یک خانه معلول را بر عهده گرفته‌اند، گفت: تمامی اعضای هیئت دولت با ارسال نامه و تعهدنامه و تایید ذی‌حسابی موظف به پرداخت اقساط 20 ساله مسکن یکی از معلولان یا زنان خودسرپرست به ازای ماهیانه 110 هزار تومان را متعهد شدند که شامل وزرا، معاونان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت می‌شوند که مبلغ اقساط از حساب این افراد کسر شده و به حساب 90190 سازمان بهزیستی واریز می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌های این سازمان در دهه فجر خبر داد و افزود: غیر از طرح نهضت مسکن معلولان از دولت نهم مقرر شده تا 20 هزار واحد مسکونی به معلولان و مددجویان بهزیستی داده شود که از این تعداد 16 هزار مسکن واگذار شده است که در ایام دهه فجر دو هزار و 500 واحد مسکونی خارج از طرح نهضت مسکن به مددجویان داده می‌شود.

وی از بهره برداری 212 طرح به ارزش 12 میلیارد تومان در حوزه مراکز توانبخشی، درمان اعتیاد، نگهداری از معلولان، کلینیک‌های مشاوره ژنتیک، طرح‌های اشتغالزایی و روستامهدها در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: 18 بهمن ماه طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری با حضور مسئولان کشوری از مدال‌آوران معلول در سال 89 تقدیر و تعهدات رئیس جمهور برای این مدال آوران عملی می‌شود.

اسفندیاری گفت: همایش نونهالان انقلاب اسلامی با حضور خردسالان مهدهای کودک در 22 بهمن ماه و همچنین ارایه خدمات بهزیستی اعم از بینایی سنجی، شنوایی سنجی در غرفه‌های بهزیستی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن به صورت رایگان ارایه می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت کمک هزینه 37 درصدی برای پرداخت بیمه مربیان مهدها، کارکنان مراکز نگهداری و توانبخشی از معلولان، زنان سرپرست خانوار شهری و مددجویان تحت پوشش بهزیستی شاغل خبر داد و افزود: تا پایان سال طرح کمک هزینه بیمه خدمات اجتماعی 225 هزار نفر از این افراد توسط سازمان بهزیستی اجرایی می‌شود.