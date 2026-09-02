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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

ضربه پلیس بندرعباس به شبکه قاچاق سوخت با توقیف ۶ خودروی شوتی

ضربه پلیس بندرعباس به شبکه قاچاق سوخت با توقیف ۶ خودروی شوتی

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از اجرای طرح عملیاتی ضربتی و توقیف ۶ دستگاه خودروی سواری شوتی حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان بندرعباس در راستای اجرای طرح برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق سوخت و مقابله با تردد خودروهای شوتی که با رانندگی مخاطره‌آمیز خود، نظم و امنیت جاده‌ها را به خطر می‌اندازند، این طرح را در محورهای مواصلاتی شهرستان اجرایی کردند.

وی افزود: تیم عملیاتی یگان امداد با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشتزنی هدفمند، موفق شدند ۶ دستگاه خودروی سبک سواری که در حال جابه‌جایی سوخت قاچاق بودند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها، مقدار ۴ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش آن ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ مرادی با اشاره به خطرات جدی تردد این خودروها برای شهروندان، تأکید کرد: رانندگی مخاطره‌آمیز و سرعت غیرمجاز خودروهای شوتی در محورهای مواصلاتی، امنیت ترافیکی را با مخاطره جدی مواجه کرده و جان شهروندان را تهدید می‌کند . قاچاقچیان با بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر ضربه به اقتصاد کشور، امنیت جاده‌ها را به بازی می‌گیرند که پلیس در مواجهه با این رفتارهای پرخطر، به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد.

کد مطلب 6935572

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