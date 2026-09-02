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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

ایزدی: با تکیه بر توان موشکی و پهپادی هرگونه تحرک دشمن را پاسخ می‌دهیم

ایزدی: با تکیه بر توان موشکی و پهپادی هرگونه تحرک دشمن را پاسخ می‌دهیم

مشهد- جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در برابر دشمن آمادگی کامل داریم و با تکیه بر توانمندی موشکی و پهپادی، هرگونه تحرک دشمن را با صلابت پاسخ می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام رضا (ع) که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، تاکید کرد: در برابر دشمن آمادگی کامل داریم و تکیه بر توانمندی موشکی و پهپادی، هر گونه تحرک دشمن را با صلابت پاسخ می‌دهیم.

وی افزود: با شناسایی دقیق نقاطی که دشمن تلاش کرده از طریق آن علیه جمهوری اسلامی ایران حمله کند، علیه آن اقدام کرده‌ایم.

سردار ایزدی در ادامه گفت: بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های معتبر دنیا نیز منعکس شده، فرماندهان دشمن در برابر مقاومت ما اظهار عجز کرده‌اند. البته این دشمن، به قوانین انسانی پایبند نیست و ما همواره باید آمادگی خود را حفظ کنیم. با اتکا به خداوند متعال، مسیر مقاومت در برابر دشمن را ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6935624

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    نظرات

    • افسانه عاصم IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
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      پاسخ
      جانت سلامت سردار دل ها

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