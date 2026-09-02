به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام رضا (ع) که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، تاکید کرد: در برابر دشمن آمادگی کامل داریم و تکیه بر توانمندی موشکی و پهپادی، هر گونه تحرک دشمن را با صلابت پاسخ می‌دهیم.

وی افزود: با شناسایی دقیق نقاطی که دشمن تلاش کرده از طریق آن علیه جمهوری اسلامی ایران حمله کند، علیه آن اقدام کرده‌ایم.

سردار ایزدی در ادامه گفت: بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های معتبر دنیا نیز منعکس شده، فرماندهان دشمن در برابر مقاومت ما اظهار عجز کرده‌اند. البته این دشمن، به قوانین انسانی پایبند نیست و ما همواره باید آمادگی خود را حفظ کنیم. با اتکا به خداوند متعال، مسیر مقاومت در برابر دشمن را ادامه خواهیم داد.