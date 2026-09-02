به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در پی حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک که منجر به شهادت تعدادی از هم‌وطنان و مجروحیت جمعی دیگر شد، با حضور در بیمارستان میناب از مجروحان این حادثه عیادت و از نزدیک در جریان روند درمان آنان قرار گرفت.

جراره در جریان این عیادت، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و مجروحان و آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای آسیب‌دیدگان، حمله به شهروندان و مردم بی‌دفاع را اقدامی ناجوانمردانه و مغایر با همه اصول انسانی و بین‌المللی دانست و آن را به‌شدت محکوم کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حمله به مردمی که در یک مراسم عروسی حضور داشتند، بار دیگر ماهیت سیاست‌های جنایتکارانه و ضدانسانی آمریکا و دشمنان ملت ایران را آشکار کرد؛ سیاستی که در طول جنگ اخیر نیز نمونه‌های تلخ و دردناکی از آن را در جنایات علیه مردم بی‌گناه کشورمان شاهد بوده‌ایم.

وی با اشاره به حوادث و جنایات تلخی که آمریکا علیه مردم بی‌دفاع رخ داده است، افزود: آنچه امروز در کوهستک سیریک اتفاق افتاد را باید در امتداد همان رویکرد جنایتکارانه‌ای دانست که پیش از این نیز ملت ایران نمونه‌های تلخ آن را در جنایات علیه مردم، از جمله حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر اقدامات خصمانه دشمنان در نقاط مختلف کشور تجربه کرده است.

جراره تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، هرگز ملت ایران را از مسیر انقلاب، استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور عقب نخواهد نشاند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها در بزنگاه‌های حساس نشان داده است که در برابر تهدید، جنایت و تجاوز، عقب‌نشینی نمی‌کند و مردم این سرزمین در کنار نیروهای مسلح مقتدر کشور، همواره مدافع ایران، امنیت و استقلال وطن خود خواهند بود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه دشمن، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملت ایران، پاسخ‌های قاطع و بازدارنده خود را داده‌اند و بدون تردید هرگونه تجاوز و جنایت علیه ملت و خاک کشورمان با پاسخ متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.

جراره با بیان اینکه دشمن با جنایت علیه مردم عادی و بی‌دفاع قادر به شکستن اراده ملت ایران نیست، تصریح کرد: خون‌های پاکی که در چنین حوادثی بر زمین ریخته می‌شود، عزم و اراده ملت ایران را برای دفاع از کشور و مقابله با دشمنان راسخ‌تر خواهد کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از کادر درمان و مجموعه‌های امدادی و درمانی که در رسیدگی به وضعیت مجروحان این حادثه تلاش کردند، بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های مسئولان برای پیگیری روند درمان مصدومان و حمایت از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان تأکید کرد.