وقوع 125 فقره حادثه در گرگان طی دیماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آتش پاد دوم محمدرضا اسفندیاری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: حوادث امداد و نجات از قبیل آسانسور، تصادفات خودرویی، سقوط از ارتفاع، گیر کردن انگشت در داخل انگشتر و اشیای فلزی، ورود جانوران وحشی، آبگرفتگی، محبوس شدن افراد در داخل اماکن و ... از دیگر حوادثی بود که در این مدت روی داد.

وی اظهار داشت: این حوادث از طریق شهروندان به سامانه تلفن 125 این سازمان اطلاع داده شد که پرسنل این سازمان در کمترین زمان ممکن از ایستگاههای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

آتش پاد اسفندیاری خاطرنشان کرد: از این حوادث 109 فقره در داخل محدوده شهر و 16 فقره در خارج از محدوده شهری و روستاهای اطراف بوقوع پیوسته است.

به گفته وی، در این حوادث آتش سوزی و تصادفات خودرویی و آتش سوزی منازل مسکونی به ترتیب با تعداد 22 و 13 فقره بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گرگان گفت: بر اثر وقوع این حوادث، متاسفانه تعداد 21 نفر از هموطنانمان مصدوم و سه نفر نیز جان خود را از دست دادند.

وی عنوان کرد: از علل مهم این حوادث، اتصالی در سیستم برق ساختمانها و خودروها، نشتی گاز و نقص فنی در لوازم گازسوز، استفاده از لوازم غیراستاندارد گرمایشی و گازسوز و سرایت حرارت این وسایل به مواد قابل اشتعال در اثر عدم رعایت فاصله مناسب و سبقت و سرعت غیرمجاز در رانندگی گزارش شده است.