نمایشگاه "چهل تدبیر" در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: دهه فجر، تجلی وحدت و همبستگی ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: دهه فجر یادآور پیروزی ملت ایران بر رژیم غاصب پهلوی و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود و حضور پرشور و باشکوه مردم در برنامه‌های دهه فجر، ضمن حفظ شان و منزلت این روزهای تاریخی عامل بسیار مهمی در ناکامی دشمنان اسلام و انقلاب است.

رحمانی با بیان اینکه این دهه فرصت مناسبی برای تبیین ارزشهای انقلاب، امام راحل و شهدا است، اظهار داشت: فجر انقلاب، بیانگر جدایی حق از باطل و سرمنشا آزادگی و اقتدار ملت ایران است.

در این نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشگاههای گلستان به معرض دید عموم درآمد.