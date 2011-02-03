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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

نمایشگاه "چهل تدبیر" در گرگان برپا شد

نمایشگاه "چهل تدبیر" در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی انقلاب با عنوان "چهل تدبیر" در 40 غرفه در گرگان به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: دهه فجر، تجلی وحدت و همبستگی ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: دهه فجر یادآور پیروزی ملت ایران بر رژیم غاصب پهلوی و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود و حضور پرشور و باشکوه مردم در برنامه‌های دهه فجر، ضمن حفظ شان و منزلت این روزهای تاریخی عامل بسیار مهمی در ناکامی دشمنان اسلام و انقلاب است.
 
رحمانی با بیان اینکه این دهه فرصت مناسبی برای تبیین ارزشهای انقلاب، امام راحل و شهدا است، اظهار داشت: فجر انقلاب، بیانگر جدایی حق از باطل و سرمنشا آزادگی و اقتدار ملت ایران است.
 
در این نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشگاههای گلستان به معرض دید عموم درآمد.
کد مطلب 1244765

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