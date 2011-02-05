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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

تمام راههای اصلی کهگیلویه و بویراحمد باز است

تمام راههای اصلی کهگیلویه و بویراحمد باز است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه وبویراحمد از باز بودن تمام راههای اصلی و مسدود بودن برخی راههای روستایی در این استان خبر داد.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با تلاش راهداران استان هم اکنون تمام مسیرهای اصلی و فرعی این استان باز و تردد در آنها امکان پذیر است.

وی بیان کرد: در مناطق کوهستانی و جاده های یاسوج به بابامیدان، یاسوج به سمیرم، یاسوج به شیراز و یاسوج به اقلید نیز تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر می باشد.

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه وبویراحمد بیان داشت: بارش سنگین برف و باران در نقاط مختلف استان، تنها تردد در برخی محورها و راه های روستایی استان را با مشکل مواجهکرده است.

حبیبی عنوان کرد: هم اکنون جاده های روستایی "پشتکوه" در بهمئی، "تکه گان"، "پیچاب" و "ده بزرگ" در باشت، "نیم دور" و "سرآب ننیز" در گچساران ، "تاکسیسه" و "مورزرد" و محور "مارگون" به "لوداب" در بویراحمد و محور "لیرتلخک" به" برم شیر" در کهگیلویه به طور کامل مسدود هستند.

وی اظهار داشت: اکیپهای راهداری از شب گذشته تاکنون مشغول بازگشایی و بهسازی این جاده ها هستند.

بارش برف و باران از بامداد امروز شنبه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد.

در هفته گذشته نیز وقوع سیلاب بخش زیادی از راههای روستایی و عشایری در شهرستان گچساران را تخریب کرده بود.

کد مطلب 1246306

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