صالحی امیری: قزوین باید حداقل ۱۰ هتل ۵ ستاره داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر دوشنبه در مراسم کلنگزنی نخستین هتل پنجستاره قزوین با نام «هتل الموت» اظهار کرد: اگر قرار است تصویر ایران را در جهان به درستی معرفی کنیم، یکی از مسیرهای اصلی آن گردشگری است؛ چراکه گردشگری ظرفیت مهمی برای نمایش تصویر زیبای ایران به جهانیان دارد.
وی افزود: بیش از ۸۰ کشور جهان دارای ذهنیت و تصویری از ایران هستند و بررسیها نشان میدهد ۹۳ درصد افرادی که به ایران سفر کردهاند، ذهنیتی مثبت از کشورمان دارند؛ بنابراین گردشگری میتواند به عنوان یکی از کانونهای تصویرسازی ایران زیبا در جهان مورد توجه قرار گیرد.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به سه مؤلفه مهم گردشگری، گفت: گردشگری با سه مفهوم «جذابیت، امنیت و زیرساخت» سر و کار دارد که قزوین از دو ظرفیت جذابیت و امنیت برخوردار است و اکنون نیازمند توسعه جدی زیرساختهای گردشگری است.
وی با اشاره به ثبت جهانی الموت تصریح کرد: امروز روز قزوین و روز الموت است و ما از صبح در منطقه الموت حضور داشتیم؛ منطقهای که به عنوان یکی از آثار ارزشمند تمدنی در جهان به ثبت جهانی رسیده است.
صالحیامیری انتخاب نام «الموت» برای نخستین هتل پنجستاره قزوین را انتخابی درست و شایسته دانست و ادامه داد: قزوین همه ظرفیتهای تمدنی ایران را در خود جای داده و از همه جذابیتهای لازم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: من باور دارم قزوین میتواند در آینده ریل توسعه خود را بر مدار گردشگری قرار دهد، اما این مسیر نیازمند زیرساخت است؛ یعنی هتل، اقامتگاه، بومگردی و مراکز گردشگری.
وزیر میراث فرهنگی با انتقاد از کمبود هتلهای پنجستاره در قزوین بیان کرد: متأسفم که در این تریبون اعلام کنم قزوین در شرایط فعلی حداقل باید ۱۰ هتل پنجستاره میداشت، اما از این ظرفیت برخوردار نیست.
وی با اشاره به سیاستهای دولت برای جذب سرمایهگذاران گردشگری عنوان کرد: بدون مشوق، سرمایهگذار به قزوین نخواهد آمد و بر همین اساس پنج مشوق در کشور تصویب کردهایم که یکی از آنها تخفیف ۸۰ درصدی عوارض شهرداریها برای پروژههای گردشگری است.
صالحیامیری ادامه داد: تاکنون ۸۰ کلانشهر و شهر بزرگ کشور به این پویش پیوستهاند و انتظار میرود قزوین نیز در این مسیر حرکت کند.
وی حضور مسئولان ارشد استان در مراسم کلنگزنی هتل پنجستاره الموت را نشانه حمایت مجموعه مدیریتی استان از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دانست و گفت: حضور نماینده ولیفقیه، عضو مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم و مدیران استان در این مراسم یک پیام روشن دارد و آن اینکه ما حامی سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای گردشگری در قزوین هستیم.
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه این حمایت برای سرمایهگذار بسیار اهمیت دارد، گفت: کمتر استانی را دیدهام که چنین شخصیتهایی برای آغاز عملیات احداث یک هتل حضور پیدا کنند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای روز قزوین گفت: امروز مردم قزوین صبح جشن گرفتند و احساس غرور و نشاط داشتند و عصر نیز جشن ثبت جهانی الموت را برگزار میکنیم تا ایرانیان از قاب تلویزیون ببینند در چه حوزه تمدنی ارزشمندی مردمان قزوین زیست کردهاند.
صالحیامیری تأکید کرد: آموزش و پرورش، آموزش عالی، نخبگان، صداوسیما و اصحاب رسانه باید قزوین را از نو معرفی کنند؛ قزوین باید به عنوان کانون فرهنگ و تمدن، شعر و ادب، نقاشی، خط و فقاهت معرفی شود.
وی در پایان گفت: همه آنچه ایرانزمین در خود دارد، قزوین یکجا در خود جای داده است.
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