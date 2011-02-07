بلاتکلیفی آموزش و پرورش در جذب یا تعدیل نیروی انسانی/ جدول تصمیمات

به گزارش خبرنگار مهر، نیروی انسانی در آموزش و پرورش و کمبود و مازاد بودن نیروها در این وزارتخانه که رتبه اول بیشترین تعداد کارکنان دولت را دارد همواره یکی از مسائل پیش روی این وزارخانه در دوره های مختلف بوده و بخش زیادی از انرژی و برنامه های وزیران را در سالهای گذشته به خود اختصاص داده است.

بررسی اخبار آموزش و پرورش در پنج سال گذشته نشان می دهد که موضوع نیروی انسانی یکی از مباحث جدی در این وزارتخانه است و حتی مجلس برای حل آن مواد قانونی بسیاری را به تصویب رسانده اما گویا این معضل در آموزش و پرورش تمامی ندارد.

مازاد نیرو و اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد

اولین بار موضوع مازاد نیرو در آموزش و پرورش در دوران وزارت دکتر علی احمدی به طور جدی مطرح شد. به گفته وزیر سابق آموزش و پرورش بیش از 500 هزار نیروی مازاد تا سال 1386در این وزارتخانه فعالیت می کردند که آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق و مزایای آنها را نداشت.

این موضوع از سوی وزیر سابق آموزش و پرورش تا حدی پیگیری شد که وی نامه ای به رئیس جمهور نوشت و خواهان لغو ادامه همکاری با این نیروها شد. اما در پی انتشار این نامه در خبرگزاریها، معلمان حق التدریس و نیروهای شرکتی و خدماتی روبروی مجلس تجمع کردند و خواهان رسیدگی به وضعیت کاری شان از طریق نمایندگان مجلس شدند.

پس از آن علی احمدی برای رفع مشکل مازاد نیرو در آموزش و پرورش، طرح بازنشستگی پیش از موعد را به معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور ابلاغ کرد که پس از تائید آن در دولت به مجلس رفت و نمایندگان مجلس نیز با تصویب این قانون در دوازدهم شهریور سال 1386، اجازه بازنشستگی کارکنان دولت از جمله فرهنگیان با سابقه 25 سال خدمت را داد که در نتیجه آن بسیاری از فرهنگیان از آموزش و پرورش مشمول این مصوبه شدند و بیش از 100 هزار نفر آنها در سال اول از آموزش و پرورش خارج شدند.

روند اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در وزارت آموزش و پرورش به سرعت پیش می رفت و حتی بسیاری از معلمانی که سابقه 20 تا 23 سال داشتند توانستند از این قانون بهره ببرند و خود را پیش از 30 سال خدمت بازنشسته کنند.

علی احمدی معتقد بود که با اجرای این طرح همه معلمانی که به هر دلیلی علاقه به همکاری با آموزش و پرورش ندارند یا قادر به همکاری نیستند باید از آموزش و پرورش خارج شوند تا این وزارتخانه سبکبال شود و بتواند با فراغ بال و با جذب نیروهای علاقه مند مسیر تعلیم و تربیت را ادامه دهد.

جدول روند تغییرات نیروی انسانی در آموزش و پرورش

تاریخ اظهار نظر کننده موضوع دی ماه 1385 علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش بیش از 500 هزار نیروی مازاد تا سال 1386در این وزارتخانه فعالیت می کنند که آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق و مزایای آنها را ندارد شهریور 1386 دولت و مجلس تصویب اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در کل کشور با هدف خارج شدن نیروهای مازاد از آموزش و پرورش و سبکبال شدن این وزارتخانه آغاز سال تحصیلی 89-88 رمضان محسن پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش کمبود معلم در بسیاری از مدارس و بکارگیری نیروهای شرکتی و آزاد جشنواره خیرین مدرسه ساز 1388 حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش انتقاد صریح از عملکرد علی احمدی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و خارج شدن بیش از 100 هزار نیروی مجرب از این وزارتخانه فروردین سال 1389 حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش استخدام 40 هزار نیرو از طریق برگزاری آزمون و 26 هزار معلم حق التدریسی در راستای استخدام 60 هزار نفر/ رفع کامل کمبود معلم در کل کشور آغاز سال تحصیلی 90-89 یازرلو مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران کمبود معلم در مدارس ابتدایی و رفع آن از طریق بکارگیری نیرو از پایه های تحصیلی دیگر بهمن 1389 یزدی خواه مدیرکل جدید آموزش و پرورش شهر تهران کمبود هفت هزار نیرو در تهران و انتقال 1900 نیرو از شهرستانهای تهران به تهران بهمن 1389 وزیر آموزش و پرورش بکارگیری چهار هزار سرباز معلم در آموزش و پرورش/ آموزش و پرورش همچنان کمبود نیرو دارد بهمن 1389 عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات آموزش و پرورش مقصر اصلی کمبود نیرو است/ بیش از 260 هزار از فرهنگیان بازنشسته پیش از موعد شدند

کلاسهای خالی از معلم و جذب نیروهای شرکتی و آزاد

اجرای بازنشستگی پیش از موعد در آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور تا حدی پیش رفت که همزمان با آغاز سال تحصیلی 89-88 ، صدها کلاس درس در کشور بدون معلم ماندند چنانچه حمیدرضا حاجی بابایی در جشنواره خیرین مدرسه ساز در سال 1388 اعلام کرد در یکی از استانها یکهزار کلاس درس در آغاز سال تحصیلی معلم نداشته اند.

کمبود معلم در آموزش و پرورش بیش از همه خود را در مدارس ابتدایی نشان داد به حدی که مدیران مدارس مجبور به استفاده از نیروهای شرکتی و آزاد که برخی از آنها حتی سابقه یک سال خدمت را نداشتند شدند. این روند در آموزش و پرورش موجب شد که حاجی بابایی به صراحت در چندین جلسه نسبت به عملکرد وزیر سابق آموزش و پرورش در اجرای نادرست و غیرمعقولانه بازنشستگی پیش از موعد لب به سخن بگشاید و خارج شدن نیروهای مجرب، زبده و با سابقه را بر گردن علی احمدی بیاندازد و وی را متهم ردیف اول کمبود معلم در مدارس عنوان کند.

بیشترین آسیب بازنشستگی پیش از موعد به مدارس تهران

از آنجا که بیشترین معلمان بازنشسته پیش از موعد کشور از شهر تهران بودند، مناطق آموزش و پرورش این استان بیشترین آسیب را از اجرای این طرح دیدند و علی رغم اینکه مجلس استفاده از نیروهای شرکتی، آزاد و حق التدریسی در مدارس را به شدت ممنوع کرده بود اما مدیران مجبور شدند از آنها استفاده کنند.

مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران حتی در سال جاری با اجرای طرح های مختلفی همچون به کارگیری معلمان دوره راهنمایی در دوره ابتدایی و انتقال نیرو از آموزش و پرورش شهرستانهای تهران به تهران به طور کامل برطرف نشد و سید علی یزدی خواه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران شانزدهم بهمن ماه در مراسم معارفه خود عنوان کرد " با کمبود هفت هزار نیرو در شهر تهران مواجه هستیم".

استخدام 40 هزار معلم در مدت چهار ماه

کمبود معلم در مدارس کشور، مسئولان آموزش و پرورش را برآن داشت تا برای استخدام نیرو از طریق آزمون استخدامی در خردادماه سال 1389 برنامه ریزی کنند که در نهایت 40 هزار نیرو در ابتدای سال جاری به استخدام آموزش و پرورش در آمدند و در مدارس کشور بکار گرفته شدند.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. مجلس استخدام 60 هزار معلم حق التدریس در طول پنج سال را به تصویب رساند تا هرچه سریعتر نیازهای آموزش و پرورش در بخش نیروی انسانی برطرف شود. وزیر آموزش و پرورش هم پس از برگزاری این آزمون و استخدام 26 هزار معلم حق التدریس در سال اول گفت: با بکارگیری این نیروها معضل کمبود معلم در کشور برطرف می شود و دیگر نیازی برای بکارگیری معلمان حق التدریسی و آزاد نیست.

بکارگیری چهار هزار سرباز معلم و کمبود نیرو در تهران

اما با وجود حضور 40 هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش، برخی از کلاسهای درس در مدارس کشور در آغاز سال تحصیلی جدید همچنان بدون معلم کار خود را آغاز کردند. به گفته یزدی خواه مدیرکل پیشین آموزش و پرورش شهرستانهای تهران و مدیرکل جدید آموزش و پرورش شهر تهران، در ابتدای سال تحصیلی جاری یک هزار و 900 معلم از مدارس شهرستانهای تهران به شهر تهران منتقل شده اند. همچنین وزیر آموزش و پرورش در مراسم معارفه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش در نهم بهمن ماه از بکارگیری چهار هزار سرباز معلم خبر داد.

عباسپور: آموزش و پرورش مقصر است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بیش از 260 هزار نفر در طول دو سال گذشته در راستای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد از آموزش و پرورش خارج شده اند که موجب کمبود شدید نیرو در این وزارتخانه شد.

علی عباسپور با انتقاد از اینکه مقصر اصلی کمبود این نیروها آموزش و پرورش است و نباید اجازه بازنشستگی نیروهای زبده و با تجربه را بدهد، گفت: در سال جاری شاهد این بودیم که بسیاری از مدارس روستاهای اطراف تهران بیش از یک ماه از ابتدای سال تحصیلی را بدون معلم سپری کردند.

وی با اشاره به قانون اخیر مجلس مبنی بر استخدام نیروهای شرکتی و نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش از طریق برگزرای آزمون ادامه داد: آموزش و پرورش باید هرچه سریعتر برای 23 هزار معلم شرکتی موجود و 49 هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی آزمون برگزار و آنها را براساس نمره آزمون و سابقه کاری استخدام کند.