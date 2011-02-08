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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۲

هنرمند پیشکسوت نقاشی مازندران تجلیل می شود

هنرمند پیشکسوت نقاشی مازندران تجلیل می شود

ساری - خبرگزاری مهر : حوزه هنری مازندران از هنرمند پیشکسوت نقاشی کشور و استان تجلیل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و همزمان با افتتاح گالری جدید خانه سوره حوزه هنری مازندران، ضمن برپایی نمایشگاه  آثار نقاشی استاد عباس سروری در مراسمی از یک عمر تلاش بی وقفه و خدمات سازنده وی در عرصه هنر نقاشی تجلیل می شود.

این برنامه با هدف تکریم از چهره های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر مازندران، در محل سالن اجتماعات حوزه هنری مازندران، با حضور مسئولان و هنرمندان رشته های مختلف هنری برگزار خواهد شد.

استاد عباس سروری متولد 1312 شهرستان ساری، یکی  از نخستین فارغ التحصیلان رشته هنرهای تجسمی دانشکده هنرهای زیبای تهران در سال 1350 است که با بیش از 50 سال فعالیت آموزشی و هنری در عرصه هنر طراحی و نقاشی  از چهره های موثر در رشد و شکوفایی این هنرها در استان محسوب می شود.

کد مطلب 1248099

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