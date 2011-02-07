13 پروژه عمرانی در جاسک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، استخر سرپوشیده جاسک با اعتبار 16 میلیارد ریال مجهز به سونای تر و خشک، جکوزی، استخر آب سرد، استخر کودکان و سکوی تماشاچیان از پروژه های مهم افتتاح شده امروز بود.

رئیس تربیت بدنی شهرستان جاسک گفت: این استخر در سطح استان هرمزگان اولین استخری است که طبق استانداردهای بین المللی و به صورت طرح مسابقه ای ساخته شده است.

محمد مرادی افزود: متراژ کلی این مجموعه دو هزار و 350 متر مربع شامل سالن استخر، رختکن، ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است.

وی گفت: ابعاد استخر طبق استانداردهای جهانی 15 در 25 و ابعاد موتورخانه 14 در 15 است.

از پروژه های مهم افتتاح شده دیگر می توان به احداث کارخانه آسفالت شهرستان جاسک در زمینی به مساحت 1.5 هکتار و با اعتبار هفت میلیارد ریال با ظرفیت تولید سالانه 500 هزار تن و میزان اشتغال زایی 9 نفر به طور مستقیم و 20 نفر بطورغیر مستقیم و همچنین افتتاح پل سدیج با اعتبار 36 میلیارد ریال اشاره کرد.

شبکه فشار ضعیف هوایی به طول دوهزار متر با اعتبار 640 میلیون ریال، شبکه فشار ضعیف زمینی بطول 190 متر با اعتبار 564 میلیون ریال، شبکه فشار متوسط هوایی به طول 44 هزار و 289 متر با اعتبار 9 میلیارد و 744 میلیون ریال، هفت دستگاه پست زمینی با اعتبار سه میلیارد و 150 میلیون ریال و دو دستگاه پست هوایی با اعتبار 268 میلیون ریال از پروژه های برق رسانی شهرستان جاسک است که امروز افتتاح شد.

افتتاح سایت bts موبایل با اعتبار 700 میلیون ریال و با ظرفیت پوشش آنتن دهی 2400 مشترک، پل سدیج با اعتبار 36 میلیارد ریال، درمانگاه جاسک کهنه با اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون ریال، خوابگاه شبانه روزی گنگان با اعتبار سه میلیارد و 40 میلیون ریال و ساختمان بخشداری لیردف با اعتبار سه میلیارد و 121 میلیون ریال از دیگر پروژه های افتتاحی امروز در شهرستان جاسک بود.