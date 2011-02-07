به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ دادستان جدید انتظامی مالیاتی کشور منصوب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی "داود آرضایی" را به سمت دادستان انتظامی مالیاتی کشور منصوب کرد.

حسینی بر اساس ماده 263 قانون مالیات های مستقیم داود آرضایی را با پیشنهاد علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دادستان انتظامی کشور برگزید.

گفتنی است، دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی وزارت اقتصاد که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت بوده و 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

شاین ذکر است آرضایی پیش از این مسئولیت های برجسته ای از جمله مدیرکل امور مالیاتی مرکز تهران، مدیرکل امور مالیاتی شمال تهران و عضویت در شورای عالی مالیاتی را در کارنامه خود دارد.

