طرح جامع توسعه هفت ميدان نفتي جنوب كشور نهايي مي شود

مدير مهندسي نفت طرح افزايش توليد ميادين هشت گانه شركت مهندسي و توسعه نفت شركت ملي نفت ايران ( متن ) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : طرح جامع توسعه (MDP ) هشت ميدان نفتي جنوب كشور توسط پيمانكاران آنها تهيه شده وبه زودي نهايي مي شوند تا هيات مديره شركت ملي نفت ايران نسبت به تاييد آنها اقدام كند .

بهمن صميمي اضافه كرد : شش شركت پيمانكاري خارجي با همكاري شركتهاي خارجي مسئول طرح جامع توسعه يا MDP اين ميادين بودند كه توانستند طرح هفت ميدان را به مراحل نهايي برسانند .

وي گفت : از ميان اين هشت ميدان ، فقط طرح جامع توسعه ميدان پازنان باقي مانده است كه مراحل پاياني كار خود را مي پيمايد و درمرحله تكميل است .

وي با اشاره به اين هشت ميدان نفتي گفت : كنسرسيومي متشكل از شركت پرآور و GCA انگليس روي ميدان نفتي منصوري ، شركت كانال مشاور و هيدرو سرچ طرح توسعه ميدان پارسي، شركت شاره ژرف ايران و ECL انگليس براي ميدان مارون، شركت نفتكاو و تكنيكاي كانادا روي ميدان نفتي شادگان و پازنان ، شركت كيش نفت و دوشركت كانادايي تهيه طرح جامع توسعه ميادين رگه سفيد و كرنج و شركت تهران انرژي و يك شركت فرانسوي مسئوليت تهيه طرح جامع ميدان نفتي گچساران را به عهده داشته اند .

وي اضافه كرد : پروژه تهيه طرح جامع هشت ميدان نفتي بايد تا پايان امسال به پايان برسد .







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