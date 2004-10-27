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۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۳

مديرمهندسي نفت طرح افزايش توليد ميادين هشت گانه شركت مهندسي و توسعه نفت(متن) در گفت و گو بامهر :

طرح جامع توسعه هفت ميدان نفتي جنوب كشور نهايي مي شود

طرح جامع توسعه يا (MDP ) هفت ميدان از هشت ميدان نفتي جنوب كشور تهيه شده و به زودي نهايي مي شود .

مدير مهندسي نفت طرح افزايش توليد ميادين هشت گانه شركت مهندسي و توسعه نفت شركت ملي نفت ايران ( متن ) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : طرح جامع توسعه (MDP ) هشت ميدان نفتي جنوب كشور توسط پيمانكاران آنها تهيه  شده وبه زودي  نهايي مي شوند تا هيات مديره شركت ملي نفت ايران نسبت به تاييد آنها اقدام كند .
بهمن صميمي اضافه كرد :  شش شركت پيمانكاري خارجي با همكاري شركتهاي خارجي  مسئول طرح جامع توسعه يا MDP اين ميادين بودند كه توانستند طرح هفت ميدان را به مراحل نهايي برسانند .
وي گفت :  از ميان اين هشت ميدان ، فقط طرح جامع توسعه ميدان پازنان باقي مانده است كه مراحل پاياني كار خود را مي پيمايد و درمرحله تكميل است .
وي با اشاره به اين هشت ميدان نفتي گفت : كنسرسيومي متشكل از شركت پرآور و GCA انگليس روي ميدان نفتي منصوري ، شركت كانال مشاور و هيدرو سرچ  طرح توسعه ميدان پارسي، شركت شاره ژرف ايران و ECL انگليس براي ميدان مارون، شركت نفتكاو و تكنيكاي كانادا روي ميدان نفتي شادگان و پازنان ، شركت كيش نفت و دوشركت كانادايي تهيه طرح جامع توسعه  ميادين رگه سفيد و كرنج  و شركت تهران انرژي و يك شركت فرانسوي مسئوليت  تهيه طرح جامع  ميدان نفتي گچساران را به عهده داشته اند .
وي اضافه كرد :  پروژه تهيه طرح جامع هشت ميدان نفتي بايد تا پايان امسال به پايان برسد .


کد مطلب 124895

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