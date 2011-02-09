نمایشگاه سفیران الهی در گرگان دایر شد

به گزارش خبرننگار مهر در گرگان، مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 25 اثر نیمه برجسته از زندگی پیامبران الهی که نام آنها در قرآن آمده و سفیر انقلاب امام خمینی(ره) توسط مربیان توانمند کانونی تصویرسازی شده است.

حسین سمیعی افزود: در کنار هر یک از این تابلوها شرح مختصری از زندگینامه پیامبران و حضرت امام (ره) نصب شده است.

به گفته مدیر کانون گلستان چند مربی کانونی نیز شرح زندگینامه و واقعه هر یک از تابلو ها را برای بازدید کنندگان از این نمایشگاه برعهده دارند.

وی همپچنین ساخت ماکتهای کشتی حضرت نوح بهمراه حیوانات داخل آن، خانه کعبه و ماهی که حضرت یونس (ع) در آن قرار گرفته بود و هواپیمای حامل حضرت امام (ره) در ابعاد بزرگ و زیبا را یکی از ویژگیهای مهم این نمایشگاه برشمرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه، این اقدام کانون پرورش فکری را خلاقانه و قابل تحسین برشمرد.

علیرضا جمشیدی افزود: تاکید و توجه بر جلوه های سمعی و بصری برای معرفی سفیران الهی و انقلاب را در این نمایشگاه برپا شده می تواند الگویی برای همه تلاشگران حوزه های فرهنگی، دینی و مذهبی باشد.

وی همچنین با اشاره به آیات و روایات، معرفی و شناساندن پیامبران الهی به شیوه های مختلف تربیتی و هنری را لازم و ضروری دانست.

نمایشگاه سفیران الهی و سفیر انقلاب 19 لغایت 21 بهمن ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در دو نوبت صبح و عصر برپاست.