بزرگترین نیروگاه برق خلیج فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شفیعی با اشاره به راه اندازی فاز اول نیروگاه برق جزیره سیری، گفت: این واحد نیروگاهی از ظرفیت نهایی تولید 25 مگاوات برق برخوردار است که در روزهای آینده فاز اول آن معادل نیمی از ظرفیت به بهره‌برداری می رسد.

مجری پروژه نیروگاه سیری در شرکت نفت فلات قاره ایران، افزود: پیش بینی می شود اسفند ماه سالجاری فاز دوم این نیروگاه راه اندازی شود و در مجموع ظرفیت تولید برق در نیروگاه سیری به 25 مگاوات افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون تأسیسات و تجهیزات تولید برق جزیره سیری پس از سالها فعالیت، بهره‌وری مطلوب را ندارد، تصریح کرد: طرح ایجاد نیروگاه جدید تولید برق جزیره سیری در شرکت نفت فلات قاره ایران تعریف شد و اکنون این طرح آماده بهره‌برداری است.

شفیعی با یادآوری اینکه این نیروگاه شامل دو دستگاه توربو ژنراتور است، اظهار داشت: در فاز نخست راه اندازی یکی از توربوژنراتورها در چرخه تولید برق قرار می‌گیرد.

مجری پروژه نیروگاه جدید منطقه سیری با تاکید بر اینکه این واحد صنعتی از قابلیت تولید برق با استفاده از گاز طبیعی و گازوییل برخوردار است، تبیین کرد: با توجه به فراوانی منابع گاز شیرین در جزیره سیری، سوخت طبیعی مورد مصرف این نیروگاه به طور کامل قابل تامین است.

به گفته وی با راه اندازی نیروگاه جدید و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق منطقه عملیاتی سیری، توقف تولید ناشی از قطع برق ناخواسته، همچنین بروز وقفه در بارگیری نفت به حداقل برسد.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: اثرگذاری بر روند تولید و برداشت از میدان های هیدروکربوری است، زیرا پایداری برق در تأسیسات تولیدی جزیره سیری، به معنای تداوم اجرای طرح‌های حفظ و ارتقای تولید است.