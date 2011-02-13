بوشهر آماده میزبانی هیئت دولت/ همه شرایط فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی دور سوم سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: اواخر این هفته رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان بوشهر سفر می کنند و با توجه به این که مردم ولایتمدار استان در همه صحنه ها از انقلاب اسلامی حمایت کرده اند در این سفر هم با استقبال پرشور خود بار دیگر وفاداریشان را اثبات می کنند .

وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به بوشهر دو روز خواهد بود، اظهار داشت: دیدار با مردم، نشست با نخبگان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مدیران دستگاه های اجرایی، کارگروه فرهنگی و نشست بررسی مصوبات سفر سوم از برنامه های رئیس جمهور به بوشهر خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرایط لازم برای انجام این سفر مهیاست، دلیل لغو سفر هفته گذشته رئیس جمهور را شرایط نامطلوب جوی اعلام کرد و گفت: همه شرایط برای انجام این سفر در پایان هفته جاری فراهم است.