به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، یکشنبه و با حضور علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان، 89 پروژه عمرانی در شهرستان نجف آباد به صورت رسمی به بهرهبرداری رسید و استفاده از این پروژهها آغاز شد.
فرماندار نجف آباد همزمان با افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی این شهرستان، گفت: افتتاح 89 پروژه در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم است و بر همین اساس امیدواریم با افتتاح این پروژهها، مردم از حداکثر امکانات بهرهمند شوند.
علیرضا جوادی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از پروژهها در نجفآباد به بهره برداری رسیده است، افزود: امروز و همزمان با سفر استاندار اصفهان، 18 پروژه مهم این شهرستان به صورت نمادین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی اعتبارات این 89 پروژه عمرانی را بالغ بر 25 میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: برخی از پروژهها با همکاری بخش خصوصی و مردمی و هزینه دولتی شهرداریها ساخته و افتتاح شده است.
فرماندار نجفآباد با اشاره به برخی از پروژههای مورد افتتاح در این شهرستان، تصریح کرد: بهرهبرداری از 50 پروژه در مهردشت صورت گرفته و چندین پروژه در مهردشت و دهق و علویجه نیز امروز به بهرهبرداری رسید.
وی افتتاح سامانه حمل و نقل مهردشت، افتتاح ساختمان دادگستری، راهداری مهردشت، افتتاح ساختمان مرکز توانبخشی سینا و بهرهبرداری از 112 واحد مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از جمله دیگر طرحهای به بهرهبرداری رسیده در این شهرستان عنوان کرد.
جوادی همچنین اضافه کرد: افتتاح مدرسه راهنمایی شهید رفیع پور در علویجه، افتتاح کارخانه آذر ذوب سپاهان، مجموعه مسکونی 54 واحدی بنیاد مسکن در خونداب و سالن ورزشی دبیرستان فاطمه دهق از پروژههایی است که امروز توسط استاندار اصفهان در نجف آباد به بهرهبرداری رسید.
بهرهبرداری از پنج پروژه شهرداری نجفآباد
شهردار نجف آباد نیز از بهرهبرداری پنج پروژه عمرانی، خدماتی و توسعهای این شهر همزمان با سفر استاندار اصفهان به این شهرستان خبر داد.
محسن خندان با اشاره به پروژههای افتتاح شده امروز در شهر نجف آباد، گفت: عملیات بهسازی فاز دوم گلزار شهدای نجف آباد با مشارکت شهرداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان و با هزینهای بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون ریال تکمیل و به بهره برداری رسید.
وی به وجود دو هزار و 500 شهید معظم در شهرستان نجف آباد اشاره کرد و افزود: علاوه بر این گلزار شهدا، قبور شریف تعداد 50 شهید در شهر حاجیآباد، 15شهید در نهضتآباد، 15 شهید در اشن، هشت شهید در قلعه سفید و هفت شهید در همت آباد نیز بهسازی و مرمت شده است.
شهردار نجف آباد تصریح کرد: تمامی پروژههای این شهرستان در کمتر از یک سال به اتمام رسیدهاند.
وی اضافه کرد: پروژه پارکینگ طبقاتی میرداماد با هزینهای بالغ بر هفت میلیارد تومان در هفته دولت سال جاری کلید خورد و عملیات آزادسازی و اجرای بلوار ولیعصر (عج) نیز با هزینه 24 میلیارد ریال در کمتر از هشت ماه به طول انجامید.
خندان همچنین از بهرهبرداری مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو با سرمایهگذاری یک میلیارد و 800 میلیون ریال توسط بخش خصوصی، احداث سرویس بهداشتی عمومی با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون ریال و میدان گلها با صرف هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریال در این شهر خبر داد.
وی بیان داشت: این میدان با مساحتی بالغ بر سه هزار و 720 متر مربع، تاثیر بسزایی در روانسازی و ایمنی ترافیک منطقه دارد.
شهردار نجف آباد همچنین به وسعت و جمعیت این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: عدم وجود مرکز معاینه فنی خودرو، مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد میکرد و بر این اساس، دفتر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری با مطالعه به جذب سرمایهگذار اقدام کرد و درصدد حل این مشکل برآمد.
بستر مناسب تاسیسات زیربنایی و روبنایی نجفآباد فراهم شده است
معاون عمرانی استاندار اصفهان نیز در آیین افتتاح این پروژههای عمرانی در شهرستان نجف آباد گفت: بهرهبرداری از این طرحها، بستر مناسبی را برای تاسیسات و اماکن زیربنایی و روبنایی این شهرستان در آینده فراهم میکند.
سید جمال الدین صمصام شریعت افزود: با افتتاح 89 پروژه عمرانی شهر نجفآباد در بخشهای ترافیکی، فضای سبز، زیرگذر و پارکینگ، بستر مناسب تاسیسات زیربنایی و روبنایی نجفآباد فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از این طرحها در بهمن ماه و تعدادی نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید، اظهار داشت: نجف آباد به دلیل برخورداری از مردمی شهروندمدار که در بحث همکاری با شهرداریهای مناطق مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتهاند، لایق پیشرفت و توسعه بیشتری است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه پروژههای شهرستان نجف آباد قابل ملاحظه است، تصریح کرد: بلوار دانشگاه آزاد به طول هزار و 700 و عرض 45 متر، جاده چسماند به طول هشت کیلومتر، ساختمان جدید فرمانداری، زیرگذر شهروند، میدان گلها، سالن مدیریت بحران، بلوار شریعتی و پارکینگ طبقاتی میرداماد و ایستگاه آتش نشانی از پروژههای افتتاح شده شهرستان نجف آباد در سال جاری به شمار میرود.
اصفهان در سال جاری جایگاه ویژهای به دست آورد
استاندار اصفهان هم در آیین افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان نجف آباد گفت: در سال جاری، اصفهان از نظر علمی، فرهنگی و ورزشی موفق شد جایگاه ویژهای را در سطح ملی به دست آورد.
علیرضا ذاکراصفهانی با اشاره به پیشرفتهای استان اصفهان در این زمینهها، افزود: دستیابی به پنج مدال طلا و تعداد زیادی از مدالهای نقره و برنز در مسابقات منطقهای و همچنین برخورداری از 100 واحد آموزشی و بیش از 200 هزار دانشجو در استان اصفهان، دلیلی بر موفقیتهای سال جاری استان اصفهان در زمینههای علمی، فرهنگی و ورزشی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شهرستان نجف آباد اصفهان اظهار داشت: در سال جاری، فعالیتهای دامنهدار زیادی را در نجفآباد شاهد بودهایم که بیانگر همت مسئولان و مشارکت مطلوب شهروندان آن است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه 89 پروژه به بهره برداری رسیده، تصریح کرد: در این پروژهها نقش سرمایهگذاران غیرتمند و لایق بخش خصوصی بسیار بارز و شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به اصفهان به دلیل وجود این تفکر که استان اصفهان یک استان برخوردار است کاهش محسوسی نشان میدهد، اضافه کرد: استفاده از بخش خصوصی برای پیشرفت اهداف کشور در هر زمینهای اجتناب ناپذیر است، اما ترغیب و تشویق حضور این قشر در برنامههای کشور منوط به احساس امنیت آنان و حمایت و پشتیبانی دولت است.
نظر شما