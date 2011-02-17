نگاهی به مجموعه شش جلدی جدید تاریخ اسلام کمبریج

انتشار مجموعه کتابهای جدید تاریخ اسلام از سوی دانشگاه کمبریج در 6 جلد و حدود 800 صفحه با همکاری بسیاری از کارشناسان این عرصه به عنوان یک رویداد بزرگ آکادمیک به‌ویژه برای افراد علاقمند به اسلام توصیف شده است.

جلد اول تا سوم مجموعه شش جلدی جدید تاریخ اسلام کمبریج به بررسی رشد اسلام و چگونگی ریشه گرفتن آن در خاورمیانه درحالی که امپراتوری بیزانسی سقوط کرد پرداخته است.

جلد چهارم از این اثر غنا و پویایی فرهنگ و جامعه اسلای از خاستگاه آن تا حدود سال 1800 بررسی کرده است. این سری مقالات به موضوعاتی چون عرفان، قوانین اسلامی، ادبیات عربی، فارسی و اردو، آموزش، موسیقی و آشپزی اشاره داشته است.

جلد پنجم از مجموعه کتابهای تاریخ اسلام کمبریج دربرگیرنده موضوعاتی چون مهاجرت، ارتباطات، مسلمانان اروپا، زنان، خانواده، قانون ، نشریت، انتشارات و هنر مدرن خاورمیانه است.

کتاب اولیه تاریخ اسلام کمبریج در سال 1970 منتشر شد و حجم آن یک سوم حجم کتاب کنونی بود و از دو جلد بزرگ تشکیل شده بود. یکی از مجلدات آن " سرزمینهای اسلامی" ( عمدتا خاورمیانه) را از زمان صدر اسلام تا امروز بررسی کرده بود و دیگری به بررسی غرب، افریقا و دیگر بخشهای آسیا پرداخته بود.

نویسندگان مقالات اولین کتاب تاریخ اسلام کمبریج کارشناسان برجسته‌ای بودند اما مقالات آنها بیشتر مخاطب عام را هدف گرفته بود و بدون پاورقی ارائه شده بود . شیوه نگارش تاریخ آن نیز به قدری ساده بود که همان دیدگاه استانداردی را نشان می‌داد که در کتابهای درسی مشاهده می‌شوند.

کتاب جدید تاریخ اسلام کمبریج که چهار دهه پس از آن منتشر شده تفاوتهای قابل توجهی با نسخه اولیه دارد. این مجموعه نه تنها تاریخ جدید و سه برابر حجم کتاب اولیه بوده، از پاورقیهای مقتضی و منابعی برای مطالعه بیشتر برخوردار است، بلکه مقالات آن نیز به بحثها و گفتمان کنونی فضای آکادمیک مرتبط است.

این مجموعه کتابها در مقایسه با مجموعه قدیمی علاوه بر مخاطب دانشگاهی می‌تواند مورد استفاده مخاطب عموم نیز قرار گیرد، چرا که دو نسل گذشته شاهد گسترش چشمگیری از دانش در زمینه مطالعات اسلام بوده‌اند. حوزه‌هایی چون تاریخ آسیای مرکزی، یا موضوعاتی چون گسترش اسلام در غرب افریقا و یا اسلام در اندونزی محور برخی تک‌نگاریهای این کتاب بوده است. کتابهای جدید تاریخ اسلام کمبریج نخستین تلاش برای مشخص کردن چشم‌انداز جدیدی از این دانش است.

برگزاری کارگاههای فیلمنامه‌نویسی مسلمانان در هالیوود

گروهی از مسلمانان امریکا پس از سالها تماشای فیلمهای سینمایی و تلویزیونی که مسلمانان را به عنوان تروریسم به تصویر می‌کشیدند برگزاری کارگاههای فیلمنامه نویسی را آغاز کرده تا تصویر مسلمانان را به واسطه پرورش نسل جدیدی از فیلمنامه‌نویسان مسلمان برای هالیوود بهبود بخشند.

شورای روابط عمومی مسلمانان در امریکا میزبان یک سری کارگاههایی است که تدریس آن برعهده کارشناسان نامزد جایزه اسکار یا برنده جایز ایمی است؛ ابتکار عملی که از سوی این گروه پیگیری می‌شود تا تصویر صحیحی از مسلمانان امریکایی در صفحه سینما ارائه شود.

این کارگاهها برخی از تکامل تدریجی و طبیعی شورای روابط عمومی مسلمانان در امریکا برای رایزنی با شبکه‌های تلویزیونی و استودیوهای فیلم سازی است تا جنبشی هرچند کوچک اما تأثیرگذار برای حضور مسلمانان امریکایی بیشتری در پشت دوربین ایجاد شود.

شورای روابط عمومی مسلمانان امریکا از این تلاش خود به عنوان " اداره هالیوود" یاد کرده است. در این میان همچنین بنیاد تولیدهای یونیتی اخیراً اقدام به تشکیل پروژه‌ای مشابه کرده و خواستار حضور پررنگ‌تر مسلمانان در تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی شده است.

سایر بنیادهای غیرانتفاعی هنری نیز به این نیروها پیوسته و گردهمایی‌هایی را برای آموزش هنرپیشه‌های مسلمان و هدایت جوانان فیلمساز مسلمان برنامه‌ریزی کرده‌اند.

دینا ناصر رابط هالیوود در شورای روابط عمومی مسلمانان امریکا گفت: ایده برگزاری این کارگاهها این بود که محفلی برای مسلمانان فراهم شود تا آنها هم بتوانند به روایت قصه‌های خود بپردازند. در جامعه امریکایی بسیار از افراد نسبت به کیستی مسلمانان و چیستی آداب آنها کنجکاو هستند.

وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاهها ارائه داستانهای اسلامی و خط داستانهای مرتبط با مسلمانان به هالیوود نیست، بلکه ابزارافزایش سطح آگاهی درباره جامعه متنوع مسلمانان امریکایی به عنوان منبعی برای نویسندگان و تولید کنندگان است.

این گروه همچنین جلساتی با شبکه های ای بی سی، سی بی اس ، فاکس و ان بی سی داشته و هرساله مراسم اسلامی اهدای جوایزی برای تولید کننده‌‌های مستقل و جریان رایج سینما برگزار می‌کند که در ارتقای درک اسلام نقش داشته اند. درمیان برندگان سال گذشته این مراسم می‌ توان به فیلم " میلیونر زاغه نشین" و سیمسونها اشاره کرد. در یکی از اپیزودهای سیمسونها " بارت" شخصیت پسر خانواده سیمسونها با پسر مسلمانی به نام بشیر دوست می‌شود.



این کارگاهها ظرف چهار هفته درجریان بوده‌اند و دو کارگاه دیگر از آن باقی مانده که یکی روز شنبه 23 بهمن ماه و دیگری شنبه 30 بهمن ماه برگزار می‌شوند. کارگاههای فیلمنامه نویسی مسلمانان در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی برگزار می‌شوند.

شورای روابط عمومی مسلمانان از سال 1986 فعالانه برای تقویت هویت مسلمانان امریکا و ارائه منافع مسلمانان امریکایی به تصمیم گیران در سازمانهای دولتی، رسانه‌ای، محافل بین دینی و استودیوهای هالیوودی تلاش کرده است.

مسلمانان کپنهاگ برای ساخت مسجد جامع پایتخت همیاری می‌کنند

شورای مسلمانان دانمارک اعلام کرد برای ساخت نخستین مسجد کپنهاگ پس از اینکه مقامات شهری به این پروژه چراغ سبز نشان دادند بودجه جمع می‌کند.

شورای شهر کپنهاگ هفته گذشته درتصمیمی در تضاد با اعتراضهای حزب راست گرا و ضد مهاجرت دانمارک با ساخت مسجد کپنهاگ موافقت کرد.

شورای مسلمانان دانمارک اعلام کرد که درنظر دارد برای ساخت این مسجد حدود 36 میلیون دلار جمع کند.

مهاجران مسلمان دانمارک از دهه 1970 تصمیم به ساخت یک مسجد جامع در پایتخت این کشور گرفتند اما طرحهای ساخت این مسجد عمدتا به علت هزینه ساخت با مخالفت رو به رو شد و معوق ماند.

درحال حاضر زمینی به فاصله یک کیلومتری ساختمان شهرداری برای ساخت این مسجد درنظر گرفته شده است.

مسلمانان دانمارک 4 درصد از جمعیت 5/5 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند.



مقامات شهری با ساخت مسجدی در ایالت کالیفرنیای امریکا موافقت کردند

شورای شهر تمکیولا در کالیفرنیای امریکا پس از بحث و گفتگوهای بسیار بالاخره به اتفاق آرا با ساخت یک مسجد موافقت کرد.

شورای شهر تمکیولا در نهایت براساس موضوعات عالی چون ترافیک ، پارکینگ و تأثیرات زیست محیطی با ساخت این پروژه در صورت تکمیل تمام شرایط حقوقی موافقت کرد.

مرکز اسلامی تمکیولا درنظر دارد این مسجد را به مساحت بیش از 2 هزار متر مربع در نزدیکی یک کلیسای باپتیست بنا کنند.

کمیسیون طراحی شهری به اتفاق آرا ساخت این مسجد را در اوایل ماه دسامبر گذشته تصویب کرده بود اما مخالفان نسبت به حکم شورای شهر استیناف کردند.

این مرکز اسلامی طی سالهای متمادی نمازجماعت خود را در یکی از انبارهای منطقه صنعتی تمکیولا برگزار می‌کرد و از 10 سال پیش تقاضای ساخت مسجد را مطرح کرده است.

مسلمانان این شهر از 10 سال گذشته تا کنون مبالغی را برای ساخت این مسجد جمع کرده و اکنون همزمان با موافقت شورای شهر می‌توانند کار ساخت مسجد را آغاز کنند.



دیدار مدودوف از مسجد اوفا در صلح بین‌دینی روسیه تأثیرگذار است

رئیس جمهوری چچن طی یک نشست خبری در رابطه با دیدار رئیس جمهوری روسیه از مسجد شهر اوفا اظهار داشت که این دیدار نشانه خوبی برای میلیونها مسلمان روسیه است و می‌تواند در صلح بین‌دینی روسیه تأثیرگذار باشد.

رمضان قادروف رئیس جمهوری چچن طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دیدار از سوی رئیس جمهوری روسیه از مسجد شهر اوفا پایتخت جمهوری باشقیرستان در روسیه مسرت قابل توجهی برای مسلمانان روسیه است. این رویداد نه تنها از نظر دینی بلکه از نظر اجتماعی سیاسی روسیه بدون درنظر گیری دین تمام مردم مهم است.

وی افزود: سران کشور به تمام شهروندان نشان داده‌اند به همان میزان که قانون اساسی تضمین کرده آنها از تمام ادیان حمایت می‌کنند و این امر خط بطلانی روی تمایل برخی نیروها برای ارائه تصویر منفی از اسلام می‌کشد.

قادروف یادآور شد: رئیس جمهوری روسیه تنها از سر کنجکاوی از این مسجد دیدن نکرده است بلکه از این مسجد دیدن کرده تا توجه به ادیان را مورد تأکید قرار دهد. اکنون این رویداد برای تمام افرادی که مسئول برقراری روابط بین دینی و بین اقوام مختلف در روسیه هستند حائز اهمیت است.

ساکنان شهر راکفورد امریکا از مسجد درحال ساخت شهر دیدن کردند

مسلمانان ساکن شهر راکفورد در شمال ایالت ایلینویز امریکا که طی سالها از داشتن مسجد محروم بودند، چندی پیش برای نخستین بار از مسجد بزرگ شهر خود که کارهای ساختمانی آن رو به پایان است دیدن کردند.

جمعیت درحال رشد مسلمان در راکفورد همزمان با به پایان رسیدن کارهای ساختمانی مسجد 500 متر مربعی شهر می‌توانند نمازهای خود را با شکوه هرچه تمام تر اقامه کنند.

علی گریوز مدیر بخش تبلیغات اسلامی انجمن اسلامی راکفورد بزرگ گفت: مشاهده تحقق آرزوی داشتن یک مسجد حقیقی که به مساجد سنتی کشورهای اسلامی شباهت دارد برای جامعه اسلامی این منطقه بسیار مسرت‌بخش است. داشتن یک مسجد با ظاهر سنتی و اقامه نماز در مسجد به جای یک نمازخانه کوچک برای مسلمانان این شهر بسیار مهم است.

این پروژه 3/1 میلیون دلاری بخشی از یک ستاد جمع آوری بوده 10 ساله بوده است. بدنه اصلی ساختمان مسجد تابستان گذشته تکمیل شد و درحال حاضر کار فضای داخلی مسجد در مراحل پایانی قرار دارد.

کارهای ساختمانی گنبد مسجد اخیرا تکمیل شده و قرار است هفته آینده فرش آن پهن شود. مسجد راکفورد ظرف چند هفته آینده افتتاح می‌شود.

ساکنان شهرراکفور این هفته به عنوان بخشی از برنامه آشنایی با ریشه های اسلامی از مسجد راکفورد دیدن کرده و در جلسه سخنرانی آشنایی با اسلام و مسلمانان حاضر شدند.

این مسجد هشت ضعی با نمای آجری دارای یک مناره و یک گلدسته طلایی و سبز است که در پی تشکیل ستاد 10 ساله جمع‌آوری کمکهای خیریه جامعه مسلمان ساخته شده است.

مسلمانان باید از فرصتهای دینی برابر برخوردار باشند

وزیر دادگستری آلمان با تأکید بر اینکه مسلمانان باید از همان فرصتهایی برخورار شوند که پیروان دیگر ادیان از آن سود می‌برند گفت: بحثها و نظراتی که درباره اسلام رواج یافته به جای دانش و اطلاعات حقیقی، اغلب برپایه کلیشه‌ها و باورهای نادرست است.

زابینه لویتهویزر- شنارنبرگر وزیر دادگستری آلمان با اشاره به اینکه در هر سنت دینی ممکن است عده ای تفکرات افراط گرا داشته و از دستورات دینی سوء استفاده کنند گفت: این اقلیت را نمی توان به تمام جامعه اسلامی تعمیم داد.

وی افزود: مسلمانان را نباید بعنوان یک گروه تعریف کرد، همه باید از یک قانون تبعیت کنند و حقوق همه در قانون اساسی تضمین شده است.

وزیر دادگستری آلمان تأکید کرد: وزارت دادگستری اطمینان حاصل کرده است که در قانون اساسی آزادی دینی بدون توجه به چیستی دین افراد وجود دارد. این آزادی دینی می تواند در قالب سجاده یا گذاشتن یک خال قرمز روی پیشانی تجلی یابد. همه باید از فرصت مساوی برای بیان نگرانی های خود برخوردار باشد.

وی گفت: در جامعه امروز باید ابتدا از چیستی قوانین اسلامی و شریعت اطلاع کسب کرده، سپس به انتقاد از آن بپردازیم، رویکردهای کنونی نسبت به اسلام بیشتر بر مبنای تعصب شکل گرفته و از دانش و اطلاعات حقیقی بی بهره است.

شیخ الازهر انتخابی شدن مقام خود را خواستار شد

همزمان با تحولات مصر و در شرایطی که مسئله تدوین قانون اساسی جدید این کشور به میان آمده شیخ الازهر خواستار تغییر مقام شیخ الازهر به عنوان یک مقام انتخابی به جای انتصابی و با قدرتها و دوره محدود شده است.

مسئولیت شیخ الازهر در مصر نظارت بر یک شبکه گسترده و وسیعی مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دینی و اسلامی است و به دولت درباره امورات دینی مشاوره می دهد.

شیخ احمد طیب در ماه مارس سال 2010 با حکم انتصاب حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر جایگزین شیخ محمد طنطاوی شد که پس از 14 سال ریاست الازهر براثر حمله قلبی درگذشت.

از سال 1961، شیخ الازهر با حکم ریاست جمهوری منصوب می شود و مؤسسات دینی آن، قسمت اعظم بودجه خود را از دولت دریافت می کنند. این پست همواره به علت نزدیکی بیش از حد به دولت مورد انتقاد بوده است.

اکنون احمد طیب خواستار انتخابی بودن این پست شده است. وی در این رابطه گفت: هیچ علتی وجود ندارد که این پست انتخابی نباشد.

وی افزود که انتخابی شدن این پست یکی از نخستین اولویتهایی است که سال گذشته پس از قرار گرفتن در این این مقام اعلام کرده است و از آن زمان تا کنون در انتظار فرصت مناسب برای اعلام آن شده و اکنون واضح است که این زمان فرا رسیده است.

شیخ الازهر گفت: زمانی که قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی کنونی شود، مصرانه خواستار انتخاب شیخ الازهر از سوی شورای عالی علمای اسلامی خواهد شد و نامزدها نیز باید از میان جامعه علما و فضلای اسلامی کشور انتخاب شوند.

طیب اشاره کرده که پیش از تصویب قانون اصلاحات الازهر در سال 1961، شورای عالی علمای اسلامی شیخ الازهر را منصوب می کردند. اعضای پارلمان مصر از آن زمان هر از گاهی تلاش کردند این مقام را انتخابی کنند اما درخواستهای آنها همواره نادیده گرفته می شد.

طیب دانش آموخته مصر و فرانسه اکنون 64 ساله است و پیشتر به عنوان مفتی مصر فعالیت می کرد و رئیس دانشگاه الازهر قاهره بود. وی کارشناس فلسفه دین و موضوعات دینی است و تا کنون کتابهایی درباره علم، مارکسیسم، فلسفه اسلامی و فرهنگ اسلامی منتشر کرده است.

منتقدان واکنشهای متفاوتی به این درخواست احمد نشان داده اند، برخی وی را برای تلاش به بازگردادن این مقام به عنون یک مقام معتبر مورد تحسین قرار داده و دیگران آن را اقدامی برای نگاه داشتن مقام خود در آینده نامعلوم سیاسی توصیف می کنند.



مسلمانان تگزاس جشن بزرگ میلاد پیامبر(ص) را برگزار می‌‌کنند

مسلمانان ایالت تگزاس آمریکا تصمیم گرفتند روز شنبه 19 فوریه (30 بهمن) مراسم بزرگی به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص)، پیامبر اعظم اسلام برگزار کنند تا علاوه بر تأکید بر وحدت مسلمانان هماهنگی اجتماعی را ترویج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این رویداد بزرگ که عید میلاد مصطفی نام دارد جشنهای مرتبط با میلاد پیامبر اعظم(ص) است و همانطور که دکتر "منصور میان" برگزار کننده برنامه های این جشن اظهار داشته قرار است صدها نفر از مسلمانان از اقشار مختلف جامعه آمریکا در این جشن شرکت کنند.

درجریان این گردهمایی بزرگ پلاکارتها و بنرهایی میان مردم توزیع می شود که روی آن پیامهای مرتبط با احترام به پیامبر(ص) و احادیث نبوی نوشته شده است. این مراسم از سوی چندین سازمان اجتماعی و دینی با مشارکت جوامع اسلامی مختلف برنامه ریزی شده و شاهد حضور فعالانه جوانان جامعه اسلامی خواهد بود.

سخنرانهای این گردهمایی بزرگ زرین گیلانی و مولانا ایرتضا نقوی از علمای برجسته اسلامی معرفی شده اند. در این مراسم گروه های موسیقی اسلامی به خواندن شعر و سرودهایی در مدح پیامبر می پردازند.

این مراسم در هفته وحدت مسلمانان جهان برگزار می شود، برگزار کنندگان اعلام کرده اند که هدف از برگزاری این همایش بزرگ تنها جشن میلاد نبی نیست بلکه راهی برای روشن کردن وحدت مسلمانان از هر قشر و پیشنیه ای است.

دکتر منصور میان تأکید کرد که وحدت میان مسلمانان و همکاری و حسن نیت در رابطه با سایر ادیان و جوامع می تواند به شکل گیری جوامع هماهنگ کمک کند تا بتوانیم صلح را در جوامع خود حاکم کنیم.