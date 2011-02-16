عملیات اجرایی پتروشیمی بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، این مجتمع که ظرفیت تولید سه میلیون تن گوگرد، اتیلن، پلی اتیلن و متانول را دارد توسط بخش خصوصی در مدت چهار سال در زمینی به وسعت 62 هکتار در عسلویه اجرا می شود.

در این مجتمع واحدهای شیرین سازی بازیابی اتان، الفین، متانول، اتیلن، گلایکول، پلیمر سبک و سنگین و اسید استیک فعال هستند .

همچنین طرح توسعه نیروگاه شرکت پتروشیمی مبین با حضور وزیر نفت آغاز شد .

این طرح شامل خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه توربو ژنراتور با ظرفیت هرکدام 123 مگاوات و دو دستگاه بویلر با ظرفیت تولید 300 تن در ساعت بخار است که برای اجرای آن 146 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است .

هدف از اجرای این طرح افزایش توان تولید برق شرکت پتروشیمی مبین به میزان 30 درصد و تامین بخار موردنیاز مجتمع های پتروشیمی فاز یک و دو عسلویه است .