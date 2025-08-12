  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

افتتاح و آغاز ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر

بوشهر- مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر با حضور مسئولان استانی و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با دستور و ارتباط ویدئوکنفرانسی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، صبح سه‌شنبه در مراسمی که در روستای سرمستان و با حضور استاندار بوشهر برگزار شد، ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات دیگر نیز آغاز شد.

پروژه‌های افتتاح‌شده شامل ۲۰ مگاوات نیروگاه متانول کاوه (قابل افزایش به ۵۸ مگاوات)، هفت مگاوات نیروگاه مهر سرمستان و چند طرح صنعتی دیگر است.

نیروگاه مهر سرمستان با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و نیروگاه متانول کاوه با سرمایه‌گذاری هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اجرا شده‌اند.

