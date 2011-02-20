مقایسه داشته های کرج با چند کلانشهر/ کرج از آخر اول است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهرستان کرج با دو میلیون نفر جمعیت جزو چندین شهرستان پر جمعیت کشور است و 400 هزار دانش آموز و دانشجو را برای فردای ایران اسلامی تربیت می کند اما به لحاظ برخورداری از سرانه های فرهنگی، ورزشی، بهداشت و درمان، رفاهی، خدماتی، کشاورزی و... در انتهای لیست شهرستانهای کشور قرار دارد.

شهرستانی که با چهار زندان رکورددار میزبانی از زندانها در سراسر جهان است اما در عین حال کمترین امکانات ورزشی را در کشور دارد.

شهرستانی با دو میلیون نفر جمعیت که همردیف با شهرستان 200 هزار نفری "میانه" است تنها دو نماینده برای دفاع از حقوق مردم در مجلس شورای اسلامی دارد.

کرج شهرستانی است که جمعیت آن بیش از سه برابر جمعیت استان ایلام است اما حتی یک هتل سه یا پنج ستاره ندارد. خطه ای از کشور که به علت نداشتن یک هتل اقامتی مناسب حتی نتوانست میزبان خوبی برای هیئت دولت باشد و آنان شبانه راه خود را کشیدند و به سمت خانه هایشان بازگشتند.

در ادامه برای نمود بیشتر کمبود امکانات در مرکز استان البرز نسبت به سایر مراکز استانها سری به استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان رضوی می زنیم تا مقایسه ای آماری میان کرج و شهرهای تبریز، ارومیه، اصفهان و مشهد داشته باشیم.

مرکز البرز و مرکز آذربایجان شرقی؛ تبریز کجا و کرج کجا؟!

استان آذربایجان شرقی بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1385، سه میلیون و 603 هزار و 456 نفر جمعیت دارد که یک میلیون و 378 هزار و 935 نفر از این تعداد در "تبریز" پایتخت این استان زندگی می کنند.

بد نیست بدانید اولین شهرداری کشور با نام "بلدیه" در شهر تبریز احداث شده است و هم اکنون با 9 شهر مهم جهان اعم از استانبول ترکیه، هوشی مین ویتنام، ووهان جمهوری خلق چین، ازمیر ترکیه، باکو آذربایجان، قونیه ترکیه، قازان روسیه، غزه فلسطین و وین اتریش پیوند "خواهرخواندگی" دارد.

در حالیکه کرج دو میلیون نفری تا یک دهه آینده دسترسی خود به سیمای محلی را ناممکن می بیند، رادیو در سال 1325 و تلویزیون از سال 1350 هجری شمسی به شهر تبریز قدم گذاشته است.

مونوریل، تراموا، سامانه اتوبوسرانی تندرو و... قسمتهایی از ناوگان حمل و نقل عمومی "تبریز" است که بی شک برای کرج کنونی حکم رویایی دست نیافتنی را دارد.

اگرچه مسئولان اکنون برای ارتقای دانشکده های کرج به دانشگاه چاره اندیشی می کنند اما فعالیت دانشگاههای سراسری تبریز، صنعتی سهند، پیام نور تبریز، تربیت معلم تبریز، دانشگاه نبی اکرم، علوم پزشکی تبریز، هنر اسلامی تبریز، سراج و... در مرکز استان آذربایجان شرقی مربوط به امروز و دیروز نیست و قدمت برخی از آنان به دوره های قبل از انقلاب باز می گردد.

هرچند کرج به عنوان مرکز استان البرز که بیخ گوش تهران بزرگ خانه دارد حتی از داشتن یک هتل ستاره دار محروم است اما تبریز با داشتن یک هتل چهار ستاره، دو هتل پنج ستاره و سه هتل یک ستاره هیچ مشکلی از بابت پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی ندارد.

آمار سهمیه تبریز در کنار دو شهرستان کم جمعیت "اسکو" و "آذرشهر" در مجلس شورای اسلامی شش نماینده است که سه برابر سهمیه کرج دو میلیون نفری است.

شهرستان تبریز دارای یک زندان است که از این جهت کرج از آنها پیشی گرفته است و چهار زندان دارد!

مرکز البرز و مرکز آذربایجان غربی؛ باز هم عقب ماندگی!

آذربایجان غربی دارای دو میلیون و 873 هزار و 459 نفر جمعیت است و مجمع نمایندگان این استان با 12 نماینده از حقوق مردم این استان در خانه ملت دفاع می کنند حال آنکه ضروری است مجددا تاکید شود که کرج دو میلیون نفری که جمعیت حقیقی آن به تنهایی حتی از استان آذربایجان غربی هم بیشتر است تنها دو نماینده در خانه ملت دارد.

شهرستان ارومیه با 856 هزار و914 نفر جمعیت کمتر از یک سوم شهرستان کرج جمعیت دارد اما دارای سه نماینده در مجلس شورای اسلامی است.

در حالیکه شهرستان کرج به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کرج از فقر هویت رنج می برد اما "ارومیه" به عنوان نوزدهمین شهر تاریخی و فرهنگی کشور در فرهنگستان هنر تصویب شده است و دریاچه نمک این شهرستان آوازه جهانی دارد.

با اینکه تا امروز فریاد انتقاد نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی برای عدم آغاز طرح های کلان در این شهرستان کار به جایی نبرده است اما شهرستان ارومیه پذیرای یکی از دستاوردهای مهم فنی - مهندسی است که توسط رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.

پل میانگذر دریاچه ارومیه هزار و 709 متر طول دارد که هزار و 276 متر آن در داخل دریاچه ارومیه اجرا شده و حدود 385 متر آن در دو طرف پلهای اتصال است.

مرکز البرز و مرکز اصفهان؛ جمعیت مساوی با نسبت های نامساوی

مرکز البرز و اصفهان هر دو حدود دو میلیون نفر جمعیت دارند با این تفاوت که مساحت کرج از اصفهان بیشتر است.

اصفهان سالهاست صدا و سیمای استانی دارد و در هر دوره مجلس شورای اسلامی، پنج نفر از این شهرستان به مجلس راه می یابند.

این شهر به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی مشرق زمین با شهرهای شیان چین، کویت، بارسلون اسپانیا، فلورانس ایتالیا، سنت پیترزبورگ روسیه، ایاسی مجارستان، هاوانا کوبا، کوالالامپور مالزی، ایروان ارمنستان، استانبول ترکیه و لاهور پاکستان دارای پیوند خواهرخواندگی است.

شهرستان اصفهان دارای مراکز متعدد بهداشتی و درمانی است و دانشگاهها و مراکز علمی بسیاری در آن مستقر ه