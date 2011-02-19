کنگره بزرگداشت وحشی بافقی در بافق برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام سید محمدجواد سلیمانی جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق اظهار داشت: وحشی بافقی از مفاخر فرهنگی و ادبی شهرستان بافق به شمار می‌رود و برای گرامیداشت این شاعر نامی کشور کنگره بزرگداشت وی به زودی در شهرستان بافق برگزار می‌ شود.

وی افزود: در جلسات مختلف با مسئولان شهرستان بافق برای برگزاری این کنگره به شکلی باشکوه بحث و تبادل نظر صورت گرفته و امیدواریم در آینده ‌ای نزدیک این کنگره باشکوهی هرچه تمامتر برگزار شود تا این چهره ادبی بیش از پیش معرفی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق با اشاره به شخصیت ارزنده وحشی بافقی، بر ضرورت فراهم کردن مقدمات برگزاری این کنگره برای نیمه دوم سال آینده تاکید کرد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: برای بهتر برگزار شدن این کنگره و معرفی شخصیت این شاعر نامی کشور، باید ضمن استفاده از صاحب‌نظران شعر و ادب فارسی از همه ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های اشعار وحشی بافقی عنوان کرد: بسیاری از مردم با اشعار و شخصیت این چهره بزرگ ادبی نا آشنا هستند و امیدواریم برگزاری این کنگره بتواند در معرفی هرچه وحشی بافقی تاثیرگذار باشد.

مولانا کمال‌ الدین محمد، متخلص به وحشی بافقی در سال 931 هجری قمری در بافق به دنیا آمد.

از آثار مشهور این شاعر نامی می‌توان به کلیات دیوان اشعار و سه مثنوی به نام‌ های "فرهاد و شیرین"، "ناظر و منظور" و "خلدبرین" اشاره کرد.