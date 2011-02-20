ابلاغ 530 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی سفر هئیت دولت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دور سوم سفر اعضای هیئت دولت به استان 530 میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و تکمیل زیرساختهای فرهنگی استان تصویب شده بود که این میزان 20 درصد کل اعتبارات استان را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 30 درصد اعتبارات جذب و در حوزه های فرهنگی، تربیتی و ورزشی استان هزینه شده، اظهار داشت: امسال نهضت فرهنگی از اولویتهای کاری مدیریت استان بوده که برای تحقق این هدف شاهد اجرای همایشهای بین المللی و تورنمنت ورزشی ارزشمند و ماندگار در استان بودیم.

استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا ارومیه میزبان سی و دومین دوره مسابقات جام بین المللی فجر تکواندو با شرکت کشورهای صاحب نام تکواندوی جهان ازچهار تا هشتم اسفند ماه سالجاری است.

اختصاص 40 میلیارد ریال برای تکمیل موزه بزرگ ارومیه و بازسازی و مرمت بناهای تاریخی، اختصاص 40 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت های مناطق نمونه گردشگری، اختصاص 630 میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت تکمیل سه هتل یا طرح گردشگری و همچنین هنرمندان صنایع دستی، ایجاد چهار اردوگاه گردشگری، اختصاص 11 میلیارد ریال برای فعالیت های قرآنی و فرهنگی و هنری و کانونهای مساجد و اختصاص 80 میلیارد ریال برای ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدای استان و پروژه جامع فرهنگی ورزشی ایثارگران از جمله مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر هیئت دولت در جریان سفر به آذربایجان غربی بود.

همچنین در این کارگروه اختصاص 50 میلیارد ریال برای مطالعه، طراحی و احداث موزه، مرکز فرهنگی و یادمان شهدا، اختصاص 42 میلیارد ریال جهت تولید فیلم در زمینه دفاع مقدس، اختصاص 90 میلیارد ریال جهت تامین فرستنده های پر قدرت ایستگاههای استان و 10 فرستنده دیجیتال و اختصاص 24 میلیارد ریال جهت افزایش پوشش تلویزیونی و ارتقا کیفیت تصویر به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

تخصیص چهار هزار میلیارد ریال طی پنج سال به صورت هزینه ای و عمرانی علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاهها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی آذربایجان غربی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار خواهد گرفت.