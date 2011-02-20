چشم اندازهای بدیع و دلنواز رودسر نیازمند سرمایه گذاری کلان است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرستان با توجه به نزدیکی و همجواری با دریای خزر و جنگل های انبوه حاشیه این دریا موجب جلب وجذب گردشگر و گسترش توریسم در این منطقه است.

وی همچنین در زمینه اجرای سد پلرود نیز اظهارداشت: این سد در رونق کشاورزی و تامین آب آشامدینی مردم منطقه تاثیر مهمی دارد.

نماینده مردم رودسر و املش روند اجرای این پروژه مهم عمرانی شرق گیلان را بسیارمثبت ارزیابی کرد و گفت: اعتبارات بیشتری باید برای ساخت مخزن سد وکانال های سد انحرافی اختصاص یابد.

وی آغاز ساخت سد انحرافی پلرود را سال 81 اعلام کرد و افزود: برای ساخت سد انحرافی هرسال بصورت قطره چکانی اعتبارگذاشته شد تا در نهایت سال 84 افتتاح شد ولی کانال های سمت چپ و راست این سد هنوز به مناقصه گذاشته نشده است.

عباسی با اعلام اینکه پارسال 300 میلیارد ریال برای اجرای مخزن سد پلرود مصوب شد، اظهارداشت: ازاین میزان اعتبار 200 میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است.

سد پلرود 32 هزار هکتار مزارع رودسر و املش را سیراب می کند

وی در ادامه با بیان اینکه 32 هزار هکتار مزارع اعم از باغات چای، مرکبات و برنج در رودسر و املش وجود دارد، بیان داشت: این سد آب آشامیدنی و کشاورزی مردم منطقه را تامین خواهد کرد.

نماینده مردم رودسر واملش همچنین گفت: طرح تعریض جاده املش به شلمان که هفت و نیم کیلومتر است، تاکنون دو و نیم کیلومتربه بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: در سفر اول رئیس جمهوری دو محور بسیار بزرگ مصوب شد یکی محور کلاچای - رحیم آباد و قزوین و دیگری املش و شلمان بود.

عباس خارج شدن املش از بن بست جغرافیایی را از مطالبات مهم مردم دانست و افزود: با تکمیل ساخت این دو مسیرمهم املش ازبن بست خارج می شود.

وی ادامه داد: در دور دوم سفر محور سیاهکل، لنگرود، املش و رحیم آباد مصوب شد با توجه به اینکه مطالعات این مسیر انجام شده است باید اعتبارات اجرایی این محور برای سال 90 اختصاص یابد.

نماینده مردم رودسر و املش یادآورشد: جاده املش شلمان که یک پروژه ملی بود در شورای برنامه ریزی استان متاسفانه تبدیل به یک پروژه شهرستانی شد که با پیگیری ها زیادی این اعتبارات دوباره منفک گردید.

براساس نقشه تقسیمات کشوری حوزه انتخابیه شهرستانهای رودسر و املش دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند.

رودسرسومین شهر وسیع گیلان است

رودسر با وسعت هزار و 340 کیلومتر مربع در منتهی الیه شرقی استان گیلان واقع شده و از لحاظ وسعت سومین شهر وسیع استان گیلان است. جمعیت این شهرستان حدود 144 هزار نفر بوده و دارای چهار بخش مرکزی، چابکسر، رحیم آباد و کلاچای و 10 دهستان می باشد.

اقتصاد مردم رودسر به دلیل قرار گرفتن در کنار دریا و زمین های مناسب برپایه کشاورزی وماهیگیری شکل گرفته است و مهمترین محصولات کشاورزی این منطقه شامل برنج، چای، ابریشم، کنف، مرکبات، گندم، جو، فندق، گردو، حبوبات، گل گاو زبان و انواع سبزی است، تنوع و فراوانی محصولات تولیدی در رودسر باعث شده تا بازارهای هفتگی از رونق خوبی برخوردار باشند.

دومین شهرستان این حوزه انتخابیه املش است که در سال 1376 از شهرستان رودسر جدا شد، این شهرستان که در شرق استان گیلان واقع شده است با 403 کیلومتر مربع مساحت دارای دو بخش، پنج دهستان و 129 روستای دارای سکنه و دارای دو نقطه شهری به نام املش و رانکوه است.

براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت املش در حدود 46 هزار نفر است و محصول عمده زراعی آن را برنج و محصول باغی آن را چای تشکیل می دهد از دیگر محصولات کشاورزی املش فندق، مرکبات، گیاهان دارویی، فرآورده های دامی و لبنی اشاره کرد.