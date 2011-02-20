بهره برداری از آزمایشگاه استاندارد در گمرک شهریار و غرب تهران

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با حذف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال، بهره برداری از سایت اداری دو آزمایشگاه تعیین ماهیت کالاهای گمرکی صورت گرفت.

وی ادامه داد: این سایتها در گمرک شهریار و گمرک غرب تهران به بهره برداری رسید ضمن اینکه بهره برداری از آنها با حضور رئیس سازمان استاندارد ایران و معاون گمرکی ایران صورت گرفت.

این مسئول عنوان کرد: به منظور تکریم ارباب رجوع و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند ارزیابی و انطباق کالاهای وارداتی، این آزمایشگاه ایجاد شده است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود به دنبال راه اندازی مراکز یادشده، گامهای موثری در جهت ارتقای کیفیت برداشته و نتایج مطلوب نیز حاصل شود.

بیات افزود: با اصلاح فرآیند بازرسی و نظارت بر محموله های وارداتی و همچنین تجهیز آزمایشگاه های مورد نیاز از این پس بخشی از خدمات مورد نیاز ارباب رجوع در محل توسط آزمایشگاه های ذیربط ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با استقرار سیستم ثبت داده های کالاهای وارداتی امکان جستجو کالاها و محموله های غیر منطبق نیز فراهم خواهد شد.

